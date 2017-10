Operación Triunfo vuelve a poner en el mapa televisivo a Cataluña

Dieciséis años y un día después de aquella añorada primera edición, y en el mismo día que en aquel estreno de 2001, este lunes regresa a TVE el programa que más éxito le ha dado a la cadena pública en este siglo. Como dice el director de la cadena pública en Cataluña, Carles González, "es una apuesta muy importante para nuestra Corporación, todas las cosas tienen un momento para volver a la escena en la que han vivido sus mejores tiempos. Era el momento de volver". Y eso es lo que hace Operación Triunfo.

Y lo hace en Cataluña, de donde es la productora Gestmusic y de donde parece que no va a moverse, a diferencia de otras empresas y multinacionales que están haciendo las maletas a diversas partes del territorio nacional. Tanto el plató como la Academia se sitúan en Terrasa, y además ambos juntos para que no perder minutos entre la emisión de la gala y el chat que se programará a continuación, y el Director de RTVE en dicha comunidad aclara que "veíamos hace unos meses que podía llegar. Estamos contentos y no hay ninguna preocupación. OT no va a ser la última aportación que haga TVE en Catalunya".

Tampoco creen que vaya a haber problemas con los 'fantasmas' que pueda haber por la zona, ya que todas las instalaciones de esta nueva edición están situadas junto al Hospital del Tórax, un centro abandonado que ha sido utilizado en numerosas películas y donde gente como Íker Jiménez ha rodado muchos reportajes de Cuarto milenio debido a la leyenda que existe a su alrededor.

Para Carles González, "el reto de RTVE en Catalunya era participar de la mejor manera posible. Unas 40 personas del centro de Sant Cugat participarán en la realización de las galas semanales, y estamos muy contentos y agradecemos tanto a la productora como a Toñi Prieto que se nos permita ser participes de algo tan importante". Según él, "lo haremos sin desatender nada de lo que ya se esta produciendo, porque estamos en la Champions League de la televisión".

La aludida director de Programas de Entretenimiento de TVE precisó que "somos una gran familia y estamos encantados de poder demostrar que en Sant Cugat hay una gran producción", al tiempo que recordaba que su casa apuesta "por programas de calidad y familiares".

Víctimas y profesores

Las primeras víctimas de Operación Triunfo, a falta de conocer las audiencias su competencia, han sido Hora Punta, que no se emitirá este lunes por culpa de las más de dos horas de duración del talent y por el chat con el que a continuación podrán interactuar los telespectadores con los concursantes, y 'El Ministerio del Tiempo', que ha sido desplazado al 'prime time' de los miércoles, donde se medirá a partir de ahora a dos ficciones de éxito como 'La que se avecina' y 'Tiempos de guerra'.

Para Tinet Rubira, el productor ejecutivo, la clave estará en el casting, en el que parece que tiene depositadas grandes esperanzas, "estamos muy contentos por el casting, con un poco de ayuda se pueden convertir grandes estrellas. En los últimos años ha habido falta de estrellas, pero en nuestras ediciones han salido varias y esta incubadora vuelve seis años después". A modo de presagio desveló que "Noemí y yo hicimos por separado dos listas y cuando las miramos coincidían", mientras que la aludida Noemí Galera resaltó que "todos hemos tenido muy claros los 18 (en la primera gala se prescindirá de dos), y eso tranquiliza mucho".

El productor insistió en que "vamos a poner todo el empeño en que la gente se enamore de ellos. Que tenga ganas de saber de sus vidas, de su música y de ir a sus conciertos, ese es el objetivo de OT, y por eso queremos que cuando acabe la edición tengamos 1,2,3 estrellas surgidas de aquí".

En la misma línea, uno de los nuevos profesores, Javier Calvo, resaltó durante la presentación del programa que "falta verdad en la TV actual, y es lo que engancha", mientras su compañero en esa faceta, Javier Ambrossi, recordaba que "he sido fan número 1 de OT, y en el casting fui fan otra vez de varios de los chicos que vi". Los dos estaban tan encantados de la vida como el nuevo presentador del formato, Roberto Leal, que confesó que "yo soy una persona que me emociono mucho, y he conocido a los profesores y tienen luz". Según él, "este no es un proyecto cualquiera, es OT, es un regreso y todos queremos vivir esta experiencia al máximo".

"Tendrán que fregarse los platos y poner la lavadora"

Esta vez parece que no sólo los candidatos a cantantes famosos tendrán que vivir en la Academia. De eso pueden dar fe los cámaras, que contarán con sus propios cuartos y duchas, ya que algunos tendrán que hacer noche allí, y hasta la mismísima Noemí Galera, que bromeó con que "voy a vivir aquí".

La directora de la Academia y además encargada del cásting festeja que "hay muy buen rollo entre todos los profesores, agradezco sus ganas y entusiasmo, espero que les dure los tres meses", y adelanta que "el plan de trabajo va a ser intenso. Por las mañanas serán las clases y por las tardes los ensayos. Aquí todos serán alumnos, y sólo serán concursantes cuando estén en el plató".

La sala de los profesores

Noemí precisa a esos candidatos que "vamos a ser muy estrictos con horarios y su concentración, pero por otra parte tenemos que tener en cuenta que es gente muy joven y para muchos es su primera vez fuera de casa. Van a convivir entre ellos, ya sabéis que esto es difícil, y tendremos que tener paciencia con ellos".

Otra novedad será la música que se podrá escuchar esta vez en las galas, y al respecto Manu Guix, otro de los profesores, subrayó que "la clave de OT es que la música sea para un público universal, y el reggaeton tiene mucho éxito ahora. Las galas de OT tienen que reflejar eso". Rubira, que bromeó con que "en esta academia nos va el perreo", explicó más en serio que "sería absurdo dar la espalda al reggaeton".

Mucho más serio se mostró a la hora de hablar de todo lo que le ha costado a su productora Gestmusic montar este gran espectáculo, con 50 cámaras robotizadas más ocho situadas tras los espejos, aunque aclaró que "nos hemos instalado aquí pensando que habrá una segunda y tercera edición en esta andadura, y por eso nos hemos asegurado de que las instalaciones se queden intactas. Si esto es un desastre mundial veremos lo que hacemos, pero ya está todo pactado para mantenerlo, contando con que esto dure".

Situado en el Parc Audiovisual de Cataluña, el plató de Operación triunfo se encuentra en un espacio de 1.300 metros cuadrados, contará con diez cámaras y tendrá un aforo de 574 personas repartidas en dos gradas a ambos lados del escenario y público a pie de pista, como en las últimas ediciones. A diferencia de aquellas, los alumnos se situarán en dos grandes sofás a la izquierda del plató, y el jurado, formado por Mónica Naranjo, Joe Pérez-Orive y Manuel Martos de forma fija, más un cuarto miembro que variará cada semana, se sentará a la derecha. Esa orientación no es la primera vez que se utiliza en el espacio, pero sí cambia por completo el sentido de los primeros años del programa.

Los 16 alumnos convivirán juntos, sin diferencias de sexos o edades, en una única y enorme habitación de 16 camas, con un total de seis baños en pequeños cubículos. Allí no entrarán las cámaras, como pasaba en anteriores ediciones, y en ese área los concursantes mostrarán su faceta más personal.

Los concursantes

Después de la inesperada filtración en la app de OT 2017, a TVE no le ha quedado otra que dar a conocer los nombres de los dieciocho candidatos, que no son otros que Agoney, Aitana, Alfred, Amaia, Ana Guerra, Joao, Juan Antonio, Luis Cepeda, Marina, Mario, Mireya, Mimi, Miriam, Nerea, Raoul, Ricky, Roy y Thalía. Nada menos que cuatro de ellos, Alfred García, Raoul Vázquez, Luis Cepeda y Joao Henrique, han pasado ya por La Voz, y otra, Nerea Rodríguez, por La Voz Kids.

Tampoco será la primera experiencia televisiva para Amaia Romero, quien participó con tan solo 13 años en El número uno, ni para Mimi Doblas, quien ha pasado por Fama revolution, ni Ricky Merino, aspirante número 14 según la app, que ha participado en la webserie 'La movida' y también en musicales como 'Grease' o 'Show must go on'. Mireya Bravo, aunque no es conocida a nivel nacional, sí que lo es en Andalucía, debido a su participación en 'Se llama copla' de Canal Sur, donde quedó finalista.