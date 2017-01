Viajar económicamente, viajar en caravana

El contacto y la convivencia con las personas y con el entorno se hacen más profusos y duraderos, en aquellos sistemas en los que el modelo de transporte no es un avión, autobús o un vehículo particular, usado con el único objetivo de llegar al destino. Para este tipo de viaje vacacional o turístico, lo ideal es el transporte dentro de una caravana. Es el que más libertad de movimiento te permite, así como de contacto con la naturaleza, núcleos urbanos y, por supuesto, con las personas que los habitan.

Viajar en caravana te permite la total libertad de movimientos, abre infinitamente el número de posibilidades del viaje, pues te da la opción de cambiar de ruta si encuentras algo interesante que ver durante la travesía, de parar si ves un paraje hermoso, de desviarte del camino para visitar un pueblo o páramo que no estaba previsto. Desayunar frente al mar, almorzar en una ciudad y cenar en el interior de un bosque en un solo día es posible en este tipo de trasporte.

Y muy al contrario de lo que la mayoría de nosotros piensa, se pueden encontrar caravanas económicas, como las que hay dentro de este enlace de Caravanas económicas que aconsejamos, no sólo por sus precios, sino también por la capacidad que poseen de ofrecer una caravana adaptada a cada cliente, con lo que según las exigencias de este, se fabrica una exclusiva, desde caravanas ligeras, es decir caravanas de 750kg, hasta vehículos adaptados, pues esas es su ventaja y por eso sus precios son tan económicos, porque son fabricantes.

Nos encontramos con todas estas ventajas que venimos enumerando y no se nos olvida remarcar que este es el sistema más económico de viajar, pues no necesitas pagar hoteles y, además, puedes evitar comer en restaurantes, ya que te puedes cocinar tu propia comida. Es llevar la casa a cuestas, con todas las ventajas económicas y de comodidad que eso conlleva.

Información útil para el viaje en caravana

En primer lugar hay que saber que si la caravana tiene un peso inferior a 750 kg, entonces será suficiente con el carnet de conducir B, pero si la suma de pesos entre el coche y el remolque supera 4.250 kg, se necesita carné B96; si entre ambos suman de 4.250 a 7.000 kg, se necesita el permiso B+E; y si el peso conjunto rebasa los 7.000 kg, el carné requerido será el de camión C+E.

Además, el remolque necesita su correspondiente seguro. En todo caso, cuando el peso sea inferior a 750 kg no será necesario, pues irá protegido por el seguro del vehículo, pero si pesa más habrá que contratar un seguro adicional. Buscando un poco por internet, encontramos agencias que ofertan seguros baratos para caravanas, así que si estás en esta tesitura, no lo dudes y entra en este sitio web, donde puedes conseguir Seguros para caravanas desde 60€. También tienes que saber que en la actualidad, no existe un impuesto de matriculación o municipal para caravana.

Complementos para llevar en un viaje con caravana

Para que tu viaje con este sistema de transporte resulte todo lo cómodo y satisfactorio posible, recomendamos una serie de objetos que te serán de gran utilidad. Por ejemplo, para tener siempre la ropa limpia, una lavadora portátil, lámparas de aceite para hacer de tus acampadas en el bosque más luminosas de forma tradicional o algunos elementos de seguridad, como calzos o gato de apoyo, para la estabilidad de las ruedas y de la caravana.

