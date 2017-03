Las Apps que no pueden faltar en tu móvil Android.

¿Tienes un Android y no sabes qué aplicaciones descargarte? Quédate con nosotros, porque a continuación te damos una lista de aplicaciones que tienes que tener en el móvil. No te quedes atrás. Lo primero que tienes que hacer es descargar Google Play Store y dejarte llevar.

Comunícate con soltura y facilidad

No hace falta decir que las aplicaciones de Facebook o Twitter tienen que estar en tu móvil, porque a no ser que hayas estado durmiendo cual bella durmiente, ya las tendrás. Instagram es quizá la aplicación que más ha crecido estos últimos meses, ya que su comunidad se ha visto considerablemente incrementada, así que has de tenerla, ya que, cada vez tiene más utilidades de comunicación. Además ha llegado a España la aplicación Hangouts, que tiene las mismas características que WhatsApp.

Aplicaciones útiles

No se puede negar que en España la crisis ha hecho que mucha gente busque empleo de nuevas formas. Hoy en día no eres nadie en el mundo profesional si no tienes un perfil en LinkedIn, una aplicación con objetivos profesionales que te presenta al mundo laboral y te permite codearte con empresarios u otros demandantes de empleo.

Reproductores musicales y gestor de imágenes

Si el reproductor musical de tu móvil no te convence, opta por el DoubleTwist Player, una perfecta alternativa sencilla y práctica. Además, la comunidad de Spotify ha crecido considerablemente dada la cantidad de comodidades que te ofrece, así que podría ser una buena opción. Por otro lado, si estás ya cansado de los efectos artísticos que te ofrece Instagram o tu propio móvil, descárgate la aplicación Pomelo.

Redacción de documentos

En este caso Google te ofrece su Google Docs, que puedes usar sin necesidad de conexión 3G ni wi-fi. Sin embargo, existe una solución más completa como Microsoft Office Mobile, para la redacción de documentos Word o Excel profesionales. No dudes en descargarla en tu tablet, ya que estas dos aplicaciones son ideales para estudiantes o gente que trabaje con datos.

Esto correspondería a la lista de apps imprescindibles para que tu móvil Android esté al día. Por supuesto, habrían tantas otras que podrían resultar interesantes. Sin embargo, te damos aquí una lista breve y concisa de lo realmente necesario.