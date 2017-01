Iglesias dice que busca "más que nadie" un acuerdo para Vistalegre II

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha marcado como objetivo que "las divisiones no lastren la tarea histórica" del partido y, por eso, ha asegurado que está buscando "más que nadie" el acuerdo con las demás corrientes antes de la Asamblea Ciudadana de los próximos 10, 11 y 12 de febrero.



No obstante, reconoce en una entrevista en 'El Mundo' la posibilidad de no lograr el consenso ni con el sector liderado por el número dos, Íñigo Errejón, ni con los anticapitalistas antes del congreso, en el que subraya que el debate fundamental debe ser político.



"Si alguien quiere llevarlo a un debate de otro tipo, se equivoca y compromete las posibilidades de nuestra fuerza política", afirma Iglesias, que se sitúe en el medio de las tres corrientes y defiende su proyecto como el más centrado, al incorporar propuestas tanto de los "errejonistas" como de los anticapitalistas.



En caso de llegar separados a Vistalegre II, señala que el liderazgo del partido lo tendrá que asumir quien encabece el proyecto más votado, independientemente de quien se presente a la Secretaría General.



"Si fuéramos por separado, que asumo ese escenario, y la lista de Íñigo y Tania (Sánchez) fuera la más votada, me pondría a las órdenes de Íñigo y le diría: tú ahora eres el líder", asegura.



Rechaza hablar de rupturas personales, así como negociar cuotas de poder en el Consejo Ciudadanos, pues "sería catastrófico convertirse en una configuración de familias donde los jefes se reparten la tarta, como el PSOE, un partido de barones y de familias".



"No quiero eso para Podemos", recalca y, por eso, convocará una reunión con todos los sectores que han presentado documentos políticos al congreso.



El secretario general insiste en la necesidad de madurar y dejar atrás las relaciones personales y enfrentamientos en las redes como los que protagonizó con el número dos en navidades.



"Todos los compañeros debemos entrar en razón", dice y añade: "Creo humildemente que estoy siendo ejemplar a la hora de hablar de una fuerza política que no se mira el ombligo".