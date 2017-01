2017, el año de los congresos

A la espera de ver si hay nuevas elecciones o no, 2017 será el año de las discusiones y los procesos internos de los cuatro principales partidos políticos. El Partido Popular, Ciudadanos, Podemos y PSOE se enfrentarán este año a sus respectivos congresos nacionales. Y elegirán a la nueva dirección con la que se enfrentarán a la próxima oleada electoral, que oficialmente empezará en 2019, pero que podría adelantarse si Mariano Rajoy no es capaz de sacar adelante los presupuestos para 2017, que aún están pendiente de negociación.

“Hasta dentro de muy poquito y ya preparando las próximas elecciones”. Esta sorprendente declaración la hizo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al final de su discurso de la última cena de Navidad del PP de Madrid. Sus asesores rápidamente aclararon que se había tratado de un error a la hora de expresarse. Aunque es evidente que el subconsciente le jugó una mala pasada. Tras su costosa investidura, aún le queda un importante escollo que superar para respirar tranquilo al menos un año más: aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2017.

Todo parece indicar que lo logrará. Es posible incluso que el PSOE se vuelva a desdecir y acabe apoyando al PP. No obstante, mientras la realidad política no sea otra, de lo que no hay duda es de que 2017 es el año de los congresos internos de los grandes partidos. PP, Podemos y Ciudadanos ya han fijado la fecha; y todos serán en febrero. Los socialistas también han mostrado su disposición a que sea antes del verano, aunque sigue siendo una incógnita. Esta semana, el PSOE se reunirá para convocar el comité federal donde previsiblemente ya se discutirá la fecha del próximo Congreso Federal. Suena junio para elegir al nuevo secretario general.

Esto significa que si Rajoy finalmente tuviera que adelantar elecciones (la Constitución le otorga esta competencia), los cuatro grandes líderes que encabecen las principales candidaturas habrán sido elegidos recientemente por sus propios partidos. Y el único que por el momento no cuenta con oposición interna para continuar al frente de su partido es Mariano Rajoy. Quién se lo iba a decir a él, que en 2008 estuvo a punto de ser aniquilado. Los próximos 10, 11 y 12 de febrero, el PP elegirá a su nuevo presidente y la única candidatura registrada ha sido la de Rajoy, que en esta ocasión no contará ni con la molesta presidencia de José María Aznar. El expresidente del Gobierno renunció a la presidencia de Honor el pasado mes de diciembre, así que el camino de Rajoy está más despejado que nunca.

Un camino despejado del que no pueden presumir ni el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ni el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Rivera lleva diez años y medio al frente de la formación naranja. Hasta el momento, su liderazgo parecía intocable. Pero en los últimos meses, su imagen se ha desvirtuado. Ha perdido valor en bolsa. Ya cuenta con un sector crítico: TranC'sparencia. Se trata de un grupo de más de 300 afiliados de base de toda España que ya ha anunciado que presentará su candidatura al Consejo General -máximo órgano de la formación entre congresos- y a la Comisión de Garantías. Su objetivo: acabar con la "opacidad impuesta por la actual directiva” y hacer que "se respete el ideario" de un partido que "presume" de haber nacido para regenerar la vida política.

Vistalegre II, el congreso del año

Ciudadanos renovará a su cúpula el primer fin de semana en febrero y todo parece indicar que para Rivera no será un camino de rosas. Así como tampoco lo será para Pablo Iglesias. El actual líder de Podemos se haya inmerso en una auténtica batalla campal dentro de su propia formación, donde probablemente cuente con sus principales enemigos. Destituciones, hashtags guerreros (#Íñigoasíno), intercambios de cartas a través de los medios de comunicación y amenazas entre compañeros calientan el que sin duda será el congreso nacional del año: Vistalegre II.

La formación morada decidió contraprogramar a los ‘populares’. Ambas formaciones celebrarán sus respectivos congresos en las mismas fechas en Madrid. “Los ciudadanos podrán así comparar simultáneamente los dos proyectos antagónicos de país”, dijo Pablo Iglesias. Es evidente que el Congreso nacional de Podemos acaparará más atención ciudadana y mediática que el PP, pero no está muy claro que sea por el proyecto de país que presentan. Si no más bien por la guerra interna que en los últimos días les ha llevado a protagonizar una de las ‘telenovelas políticas’ del año. La caída de Pablo Iglesias, que hoy el sector errejonista ya contempla públicamente sin complejos, podría convertirse en uno de los grandes acontecimientos políticos del año.

Igual que la elección del nuevo secretario general del PSOE. Tras la caída de Pedro Sánchez, los socialistas tienen que volver a encontrar su rumbo. Por el momento, no parece que logren ponerse de acuerdo. Se habla de terceras vías (Patxi López o Ignacio Urquizu). También de una nueva batalla entre 'sanchistas' y 'susanistas'. Incluso en las últimas horas se está hablando de "candidato único". Parece que las primarias empiezan a borrarse del horizonte de los socialistas. La excusa: "el partido no está para más enfrentamientos". ¿Estará preparado para unas nuevas elecciones? Si el PSOE no tiene previsto realizar su congreso hasta junio, probablemente no tenga más remedio que aprobar los presupuestos del PP y evitar unos nuevos comicios que podrían mermar aún más su representación parlamentaria.