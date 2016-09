Última sesión del macrojuicio por las preferentes de Caja Madrid

Los juzgados madrileños de la Plaza de Castilla acogen desde las 10:15 horas la última vista de la macrodemanda por las preferentes de Caja Madrid, interpuesta por la asociación de consumidores Adicae junto a 2.143 pequeños inversores, que se espera quede vista para sentencia.



En audiencia pública, las partes han comenzado a presentar de forma oral su informe definitivo de conclusiones ante el titular del juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid, Teodoro Ladrón.



Antes del inicio de la vista, el secretario general de Adicae, Fernando Herrero, se ha mostrado convencido de que los afectados conseguirán hoy una solución para recuperar su inversión, y se ha mostrado muy crítico con "las instituciones que han dejado desamparados a los pequeños ahorradores".



El FROB, el Ministerio de Economía y la propia Bankia, ha explicado, han dejado al albur de los juzgados la solución de "una estafa, un engaño, un fraude", gracias al cual aún hay más de 100.000 consumidores que no han recuperado su inversión.



El abogado que representa a Adicae, Antonio Castro, ha señalado que quedará claro que "se trató de una trama organizada desde la alta dirección de la caja", con la complicidad de los comerciales y los empleados de las sucursales.



Durante la vista previa de este procedimiento, iniciado en 2013, Adicae solicitó la nulidad por abusivas de las condiciones generales que regían la contratación de este producto híbrido al estimar que fueron impuestas a todos los clientes que no tuvieron opción de leerlas.



Además, solicitó una nueva prueba documental, aportada por Bankia, heredera legal de Caja Madrid, que es el argumentario comercial enviado a las oficinas de Caja Madrid en el que no se explicaban los riesgos de las preferentes y se les daba la misma consideración que un producto financiero sin ningún riesgo.



Asimismo, Caja Madrid estableció un sistema de "bonus" o incentivos para los directores, subdirectores y gerentes de las sucursales en función de los volúmenes de comercialización de las preferentes.



Mientras los 2.143 afectados esperan una solución "justa, colectiva e inmediata", fuentes de Bankia cifran en más de 160.000 los clientes que han recuperado el dinero que invirtieron en preferentes y deuda subordinada de alguna de las cajas de ahorros hoy integradas en la entidad.



La mayor parte de los reintegros, 137.000, han sido efectuados por medio del sistema de arbitraje puesto en marcha en 2013, mientras que las 23.000 devoluciones restantes corresponden a casos que ganaron los consumidores en la vía judicial.