El Ayuntamiento de Cádiz suprimirá la figura de las ninfas del Carnaval

El pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado hoy, con los votos de Podemos, PSOE, Ganar Cádiz y Ciudadanos, que el concurso de ninfas y diosas del Carnaval deje de estar organizado desde la administración municipal y, por tanto, no se convoque el próximo año.



La medida que finalmente ha salido adelante está recogida en una enmienda presentada a última hora por el PSOE que además de pedir la eliminación de este certamen desde lo público, también insta a crear una comisión para estudiar cómo incrementar la participación activa de las mujeres en el carnaval gaditano.



La iniciativa había partido de una plataforma ciudadana, Por un Carnaval Igualitario, que quería promover una fiesta sin la figura "ornamental" de la ninfa para promover un papel activo de creadora o artista de la mujer.



El PP se ha quedado solo defendiendo su propia enmienda, en la que pedía que esta decisión se tomara en el Patronato del Carnaval, y no en el pleno municipal.



La propuesta aprobada establece que el concurso de ninfas y diosas del carnaval deje de estar bajo la organización del Ayuntamiento de Cádiz y la creación de una comisión participativa y abierta que "debata y concrete la promoción la integración y participación de la mujer en el carnaval ".



También requiere que esta comisión se haga en la Junta de Fiestas del Carnaval dentro de su competencia de creación de grupos de trabajo de los diferentes apartados del Carnaval.



La concejala de Fiestas, María Romay, de Podemos, ha celebrado el final de una figura "obsoleta" y ha defendido que el papel de la mujer "no debe estar encorsetado en algo ornamental, ni encasillada en una figura pasiva sino que es necesario crear referentes de mujeres importantes en el Carnaval como de letristas, autoras, maquilladoras, componentes o diseñadoras".



La concejala del PSOE María José Rodríguez, defensora de la propuesta finalmente aprobada, ha asegurado que "estamos hartos de que el papel de la mujer en el Carnaval sea meramente testimonial y entendemos que la figura de la ninfa y de la diosa deben de evolucionar porque actualmente no se justifica como tal".



Desde Ciudadanos, la edil María Fernández-Trujillo ha defendido también que "cada mujer es libre para elegir su papel dentro del Carnaval pero desde el Ayuntamiento no se debe financiar porque no fomenta los valores de igualdad que debe promoverse desde las instituciones públicas".



El concejal del PP Vicente Sánchez ha criticado a Podemos por no haber sido valiente de "liderar" esta propuesta y escudarse en una plataforma ciudadana, y teme que eliminar este certamen sea cercenar la libertad de mujeres que sí quieren presentarse a ninfas.