El ser humano está hecho para conocer sitios y disfrutar de desplazarse, como lo demuestra la cantidad de viajes que se organizan todos los años. De hecho, no viajamos más porque o bien no tenemos tiempo o nuestra economía no nos lo permite. Pero si estos dos factores no fueran un problema, la práctica totalidad de la población estaría todo el año de un lado a otro del mundo.

No obstante, hay otro factor que influye mucho cuando tenemos la posibilidad de hacer turismo. Si hay niños en casa, los destinos y el modo de viajar puede sufrir un cambio radical. Veamos cómo afecta y qué hacer para que el turismo y los niños sean compatibles.

Elegir en base a la edad

Cuando nos referimos a niños, en realidad estamos hablando de un grupo muy heterogéneo de personas. No es lo mismo un bebé que no anda a un preadolescente. Por ello, cuando organicemos un viaje sería conveniente pensar en las condiciones de cada uno de los miembros de la familia, y adaptarnos al que más necesidades tendrá, que suele ser el más pequeño. Si estamos mirando hoteles en Lima y uno de los niños apenas es capaz de andar, lo normal es elegir un alojamiento que quede cerca de los sitios que queremos visitar. A no ser que no nos importe acabar llevando en brazos al pequeño durante todo el día.

Si los menores empiezan a tener preferencias propias, sería conveniente consultarles qué cosas les gustaría hacer mientras están de viaje. Si se incluye algo que les agrade, será más fácil que acepten que también tienen que hacer otras cosas de las que quizás no tengan ganas. Es una buena manera de vacacionar con niños sin estar oyendo quejas continuas porque se aburren, se cansan o simplemente no les gusta nada de que lo hacen durante el viaje.

Tener en cuenta su estado de salud

Algunos niños no quieren viajar por varios motivos. Puede que sean alérgicos a algo, que tengan pequeños problemas de salud o cosas propias de su edad, que pasado un tiempo se irán corrigiendo. Por ejemplo, 400.000 niños en España sufren cuando tienen que ir de excursión por padecer enuresis, algo que se puede corregir pero que causa ansiedad.

Si no están acostumbrados a hacer ejercicio o llevar una vida activa, puede que hacer turismo y pasarse una semana recorriendo la ciudad no sea posible. Puede que aguanten un día a regañadientes, pero al siguiente muy posiblemente no quieran ni salir de la habitación

El factor económico

La economía es otro motivo a tener en cuenta cuando se viaja con niños. A los pequeños les gusta mucho que les compren cosas. Y si el presupuesto se tiene que ajustar demasiado, no se pueden tener estos caprichos, por lo que acaban frustrados y deseando volver a casa.

Con el fin de hacer más económicos los viajes y poder darles el gusto a los menores, en lugar de un hotel puede que sea mejor un alojamiento alternativo, como un apartamento. Afortunadamente, hoy existen fórmulas para ahorrar en este sentido, como el conocido AirBNB, del que puedes conseguir un descuento para tu primera reserva aquí, y sitios parecidos.

El turismo y los niños son compatibles. Únicamente hay que tener en cuenta algunos factores y podrás disfrutar de conocer lugares, cercanos o distantes. Y lo mejor es que todo el mundo se lo pasará en grande.