¿Qué hacemos con el perro en verano?

Es muy triste que todos los veranos se hable de perros que se han dejado abandonados, porque los dueños se han marchado de vacaciones y no se los podían llevar. Hay otras opciones, en lugar de dejarlos abandonados.

Cada vez hay más establecimientos de vacaciones, tanto hoteles, apartamentos y casas rurales, que aceptan tener, entre sus huéspedes a los perros. Tener un perro es una responsabilidad y por salir de vacaciones, no es justo, que acaben en cualquier parte. Hay que tomar conciencia de esto cuando se compra un animal de compañía. Además, se puede disfrutar igual de unas bonitas vacaciones con tu mascota. Coge una maleta para tu perro y mete la ropa para perros pequeños. Tener unas vacaciones inolvidables con tu mascota es posible.

Vacaciones con tu perro

Los establecimientos vacacionales están, cada vez, más concienciados que las personas con animales de compañía quieren disfrutar de unos agradables días de descanso con sus perros. Por esta razón, muchos establecimientos cuelgan el cartel de se admiten mascotas. Si tienes un perro no es necesario dejarlo al cuidado de un vecino, de un familiar, un amigo o devolverlo porque no sabes qué hacer con él en vacaciones. A los perros les gusta estar con sus amos. Correr, saltar, jugar, y todo esto lo puede hacer igual en el lugar de vacaciones. Un perro paseando frente al mar es un animal feliz.

Solo hay que tener algunas cosas en cuenta, por ejemplo, hacer los planes por anticipado. No hay que dejar todo para el último minuto y que luego no haya habitaciones disponibles. Algunos hoteles puede que tengan algunas restricciones, como el peso del animal o la raza, pero puedes encontrar alojamientos muy cómodos para ti y tu mascota. Correr por la playa, salir a dar una vuelta por un paseo marítimo o tomar algo en una terraza, son cosas que puedes seguir haciendo si vas con tu perro de vacaciones.

Apartamentos vacacionales

Los apartamentos vacaciones son lugares que están cada vez más de moda. Suelen ser más baratos que un hotel y no tienen demasiadas restricciones. En algunos, también aceptan que lleves a tu mascota y pueden estar cerca de la playa.

Lo importante es pasarlo bien y descansar

Cuando sales de vacaciones quieres disfrutar y pasarlo bien, pero no solo, con amigos. ¿Qué mejor amigo y compañero que tu perro? Él siempre va a estar ahí para pasarlo bien contigo. Cuando hagas planes para ir de vacaciones, ten en cuenta a tu compañero, a tu mascota. Lo pasaréis bien haciendo cosas juntos. Esto marcará la relación que tengas con tu mascota.