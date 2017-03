Mónica Naranjo enamora a Pablo Motos

La fórmula de Tu cara me suena, o Tu cara no me suena todavía, como prefieran, parece que no se agota. No sólo se ha hecho con los viernes sino que hace que todo lo que tenga que ver con la misma sea un éxito. Otro ejemplo de ello lo dio este lunes uno de sus jurados, Mónica Naranjo, que visitó El Hormiguero y logró que el programa lograra 585.000 espectadores y 2,4 puntos de cuota más que los que le dio Kiko Rivera el lunes anterior. La noche fue redonda para Antena 3 ya que Casados a primera vista despidió temporada con una mejora de 309.000 espectadores y 1,6 puntos más de cuota, y eso que 'Sé quién eres' también ganó 68.000 espectadores y tres décimas. Casi lo mismo que mejoró El gran reto musical de La 1, que consiguió 60.000 fieles y otras tres décimas más que hace siete días. La Sexta hizo el triplete para Atresmedia, al ganar su película 'Gangster Squad: Brigada de élite' (1.501.000 y 9,8%) 36.000 espectadores, pese a ceder una décima, y superar la de Cuatro, 'John Carter' (1.074.000 y 8%), que perdió 313.000 y 2,3 puntos de los que tuvo entonces 'Lobezno inmortal'.

Los diez espacios con más audiencia del lunes 13 de marzo:

-El hormiguero 3.0 (Antena 3): 3.525.000 (17,6%).

-Informativos Telecinco 21:00: 3.008.000 (17,2%).

-'Sé quién eres' (Tele 5): 2.496.000 (15,5%).

-Telediario 2 (La 1): 2.422.000 (13,2%).

-Pasapalabra (Tele 5): 2.402.000 (16,8%).

-Antena 3 Noticias 2: 2.230.000 (13,0%).

-Telediario 1 (La 1): 2.198.000 (16,7%).

-Casados a primera vista (Antena 3): 2.129.000 (14,9%).

-Aquí la Tierra (La 1): 1.974.000 (13,2%).

-Sálvame naranja (Tele 5): 1.945.000 (17,4%).