El libro más 'atrevido' sobre Kate Moss

Mucho ha llovido desde que se diera a conocer como supermodelo en 1992, cuando Calvin Klein la seleccionó como modelo para su línea de perfumes. Ahora, Kate Moss, a sus 43 años, incluso es una de las principales protagonistas del nuevo libro de la famosa pareja de fotografos compuesta por Mert Alas y Marcus Piggot, que han querido reflejar sus veinte años de carrera en un libro de 400 páginas.

En esa obra, que saldrá a la venta en las próximas semanas, la británica ocupa un lugar destacado, sobre todo porque se pueden ver muchas de las fotografías incluidas en la sesión que hizo para el 60 aniversario de la revista Playboy.

Los propios fotógrafos han querido destacar su presencia, tanto porque "Kate es una amiga querida" como por el hecho de que "también es una de nuestras musas más fotografiadas". Uno de los motivos de esto puede ser que a la hora de posar "no tiene ningún miedo frente a la cámara y probará lo que sea, día o noche".

Según han contado Mert y Marcus en una entrevista para la revista Vogue, "su belleza es algo incomparable y la mezcla de todos esos elementos nos da a una de nuestras mejores musas".

Un desnudo de la modelo, que en la actualidad trabaja para la firma Mango, también tuvo gran repercusión en febrero de 2005. Se trataba de un retrato de Lucian Freud en el que también se la podía ver embarazada de su hija Lila, que fue subastado en Christie's por 3,93 millones de libras esterlinas.

Su versatilidad la llevó a debutar como actriz en el capítulo especial de fin de año de 'Blackadder', titulado 'Blackadder Back & Forth', donde se metió en el papel de Lady Marion de Sherwood, y a participar en el vídeo musical titulado 'I just don't know what to do myself', de la banda The White Stripes, en el cual se la ve bailando en torno a una barra con un sensual bikini de color negro.