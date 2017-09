Jordi Cruz arremete contra Anabel Alonso: "Cuidado con reírte de mi oficio"

La nueva edición de 'MasterChef Celebrity' comenzó en la noche de este martes con un gran programa que hizo vibrar a todos los telespectadores. Gracias a que muchos de los concursantes son humoristas, las risas estaban aseguradas, aunque también se vivieron algunos momentos de tensión que aportaron al 'show' televisivo una chispa inesperada.

Después de la prueba de exteriores, bastante desastrosa a nivel culinario, todos los concursantes menos Edu Soto y Silvia Abril tuvieron que ir a la prueba de eliminación. Después de los muchos problemas que tuvieron con el pescado (Patricia Montero llegó a clavarse una escama y tuvieron que hacerle un vendaje), ese fue el elemento principal que tuvieron que utilizar en la temible prueba en la que uno de ellos iba a ser expulsado. La cosa ya empezó torcida para muchos.

La dura prueba, que sorprendió a los participantes porque tuvieron que hacer tres platos y no uno como pensaban en un principio, repartió todo tipo de suerte entre los concursantes. Mientras José Corbacho o Juan Betancourt eran elogiados por sus creaciones, Anabel Alonso y Usun Yoon se llevaron duras reprimendas de Jordi Cruz por su falta de disciplina. De hecho, Anabel ya tuvo alguna que otra reprimenda en la prueba de exteriores, porque comenzó a encargarse de distintas elaboraciones pero no fue capaz de terminar ninguna.

El catalán fue especialmente duro la humorista, que estuvo todo el programa haciendo bromas, algo que no sentó muy bien al juez. "Tienes una parte que es maravillosa, hace mucho tiempo que te veo en televisión y me encanta la guasa que traes, pero aquí, en 'MasterChef', queremos ver tu guasa, sí, pero cuidado con reírte de mi oficio porque yo no me río del tuyo", le dijo en tono calmado pero con el rostro muy serio. Anabel, por su parte, tomó nota de sus errores y de las recomendaciones del concurso. “Valoro la critica, la entiendo y la acepto”.

Usun Yoon, que se convirtió en la primera expulsada, recibió una contundente crítica tras la prueba final, que no se le dio especialmente bien."Tu gestión de ti misma es terrible, hay que utilizar el tiempo bien, con la mente fría, confiar en uno mismo y hacer las cosas con criterio", explicó Jordi Cruz a la intérprete. "Todo te asusta, todo te acongoja y eso se refleja en tu cocina", aseguró el cocinero. Por esa razón, la presentadora fue la primera en tener que abandonar los fogones del concurso.