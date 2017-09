Una ganadora de GH VIP y un extronista de MYHYV, nueva pareja

Definitivamente los participantes en Mujeres y Hombres y Viceversa van al programa de Telecinco no para encontrar el amor en el mismo sino para poder hallarlo fuera de él, y normalmente con gente de otros espacios. Ese parece ser el caso de Noel Bayarri, que podría estar manteniendo una nueva relación sentimental nada menos que con Alyson Eckmann.

La que fuera ganadora de Gran Hermano VIP, alejada definitivamente de su compañero de programa Marco Ferri y del gemelo brasileño Antonio, que también pasó durante un intercambio por la casa de Guadalix, podría haber encontrado ese amor que tanto buscaba, según Corazón VIP, ya que podría estar saliendo con el extronista, o al menos mantener una relación "juntos y revueltos".

Hay que recordar que hace ya algún tiempo que Alyson Eckman y Antonio Rafaski pusieron punto final a su historia de amor, después de más de un encuentro fuera de Guadalix y de que en la última vista a España del latinoamericano las cosas no salieron demasiado bien.

Al parecer, la causa de la ruptura fue un un breve desliz que la americana tuvo con Marco Ferri. Como contó el espacio Cazamariposas, "se van al Pantano de San Juan, pasan varios días súper guays, pero ella le dice 'te tengo que comunicar algo Antonio, te prometí que te respetaría al salir de 'GH VIP' pero te tengo que comunicar que me he liado con Marco', Antonio se coge un bajón terrible, el chaval está destrozado y decide que aquí no pinta nada, cuidado, que Antonio tenía una boda, pero renuncia a ir a ella en Brasil".

Ahora, Alyson ya se encontraría totalmente recuperada gracias a Noel Bayarri, más conocido como 'El mojo picón'. La también cantante y el extronista acudieron a una fiesta en el Hotel Suecia en Madrid y disfrutaron junto a unos amigos de la noche madrileña y se dejaron ver en actitud muy cariñosa cuando estos desaparecieron. La posible pareja se sentó en un sofá de la sala muy cerca uno del otro compartiendo caricias y miradas cómplices.

El canario, que también participó en Supervivientes, rompió hace no mucho la relación que tenía con la cordobesa Melania Puntas y parece haber encontrado en Alyson Eckmann la candidata perfecta para abrirse de nuevo al amor.