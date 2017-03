Dulceida, pillada en pleno topless con su pareja

La fama trae estas cosas, y Dulceida, desde que empezó a participar en el programa de Tele 5 Quiero ser, se ha convertido en objeto de los paparazzi, como si de cualquier famosa televisiva se tratara. Por ese motivo ha sido pillada como éstas en topless, durante las vacaciones que está pasando en Miami junto a su mujer, Alba Paul.

Durante su estancia allí, Aída Domenech, que es el nombre real de esta bloquera de éxito, mostró durante unos segundos sus pechos, mientras se cambiaba de bikini, y la fotografía va a ser parte de la portada de esta semana de Cuore. De su fama da fe el que la instantánea haya llegado un día antes a internet, facilitada por la propia revista.

En la fotografía aparece al lado de su pareja, con la que se casó hace seis meses en una curiosa ceremonia en Sitges y con la que quiere tener descendencia, como afirmó hace poco en el Chester in love de Risto Mejide, "siempre he querido tener hijos, uno ella y otro yo, aunque me da pánico".

Eso sí, los niños vendrán más tarde, ya que de momento prefieren pasárselo en grande ya sea en España como ahora en tierras norteamericanas. Lo único malo para ella es que, como ha quedado demostrado, su vida es pública desde que su salida del armario y su historia con su mujer, Alba Paul, le subiesen el número de seguidores como la espuma.

Dulceida no tiene problema a la hora de reconocer que en el terreno económico no le va nada mal, por mucho que Alba, su pareja, no obtenga los mismos ingresos, “yo pago la casa y Alba paga los gastos”. La pareja se lleva a las mil maravillas e incluso protagonizan juntas algunos de los vídeos de la 'it girl'.

Como confesó a Risto Mejide, el momento en el que reconoció en redes su bisexualidad no fue algo precisamente sencillo, “yo no me escondía por la calle, iba de la mano de Alba por Barcelona e incluso me besaba con ella en plena calle, y la gente ya se lo empezaba a preguntar”, y hasta temió por la posible reacción de las marcas, “estaba convencida de que las marcas no querrían volver a trabajar conmigo por mi inclinación sexual”.