Sharapova estrena biografía: las cinco claves que apuntan a un 'Best Seller'

En su treinta cumpleaños, allá por el mes de abril, María Sharapova sorprendió a sus seguidores con una publicación en la que desveló la portada de la que sería su autobiografía. ‘Imparable: mi vida hasta ahora’, así es el título del libro que recoge los momentos más reseñables de la vida de una joven que sufrió la tragedia de Chernobyl y que hace escasos meses que retornó a la pistas tras 15 meses de sanción por dopaje. Una historia repleta de acontecimientos que este martes empieza a distribuirse, y que podría convertirse en un ‘Best Seller’. Desde luego, la siberiana tiene un sinfín de motivos para confiar en que será todo un éxito.

Sharapova, icono mundial. Desde su despegue en 2004 con el triunfo en Wimbledon ante Serena Williams, la tenista rusa ha creado una red de seguidores por todo el planeta. Pese a que casi siempre ha cedido el pulso con la estadounidense, sus cinco Grand Slam (se ha coronado en todos) y su gen competitivo la han llevado a ser una de las referentes en los últimos quince años. Su última gran conquista data de 2014 (Roland Garros, el último que ha repetido), pero en su regreso a las pistas ha demostrado el impacto social que genera.

Sus redes sociales dejan buena constancia de ello. Sharapova cuenta con casi tres millones de seguidores en Instagram, casi seis veces más que Garbiñe Muguruza, que este lunes ha ascendido a la cima del ranking. Esto le ha permitido a la rusa convertirse en un imán para las marcas. Además, su indudable atractivo la ha llevado a copar las portadas de prestigiosas revistas. Todo se traduce en unos ingresos por patrocinio que, pese a estar sin competir, le han permitido figurar entre las diez deportistas mejor pagadas del último año.

Una suculenta historia. La reseña del libro apunta a que María recoge los eventos más significativos de su vida. Incluye, por tanto, su emigración de Rusia a Chernobyl tras el accidente nuclear cuando tan solo era una niña. Sus líos amorosos también podrían ocupar un lugar importante en el relato, ya que la vida privada del tenista casi siempre va ligada a los resultados deportivos, como pudo vislumbrarse en ‘Open’, la biografía de Agassi cuya sinceridad atrajo la atención de decenas de miles de personas. Además, su rivalidad con Serena y, como no, un final idílico con la sanción por dopaje y su preparación para regresar a las pistas.

Ya es número uno. Sin duda, el dato más revelador y que a buen seguro augura éxitos para ‘Imparable: mi vida hasta ahora’, se encuentra en una publicación de la propia Sharapova en Instagram. “Cuando la semana pasada vi cuantos de vosotros habíais pedido el libro, no me lo podía creer. Consiguió el nº1 en Barnes and Noble’s. ¡Muchas gracias!” relató la siberiana. Esta librería y Amazon llevan tiempo ofreciendo reservas, además de la lectura del primer capítulo. Tantas prisas entre la muchedumbre prometen una locura en la próxima semana, que se extenderá cuando el ejemplar sea traducido a diferentes idiomas.

I’m so excited to show you the cover for UNSTOPPABLE, the memoir I’ve been working on for the past year! Out 9/12.https://t.co/JrLqO5bod7 pic.twitter.com/Na2ghSBeoD