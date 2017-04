Fuerte explosión en un edificio de San Petersburgo

Una fuerte explosión ha tenido lugar este jueves en un bloque de edificios residencial cerca del lugar de la estación de metro en el que se produjo el atentado del pasado lunes, 3 de marzo, según ha declarado un testigo a Reuters. La explosión ha sido controlada y se enmarca dentro de una operación policial. Las autoridades rusas hallaron varias bombas caseras y arrestaron a tres personas en un piso del distrito de Nevski, presuntamente relacionadas con el hombre que mató a 14 personas e hirió a otras 40 en el metro. "El artefacto ha sido desactivado y los malhechores detenidos", ha declarado el jefe del distrito Nevski, donde se encuentra el apartamento. La bomba que se encontró en la vivienda es similar a la usada en el atentado del pasado lunes.

BREAKING: Loud explosion heard in residential building in St. Petersburg close to where explosives were found earlier pic.twitter.com/nyOHJ7jsOY