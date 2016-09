Rommy Arce y su fiesta de 'okupas' de Arganzuela

Comienzan las fiestas de Araganzuela diseñadas y planificadas al detalle por la edil más radical de Ahora Madrid, Rommy Arce, que pertenece a Izquierda Anticapitalista. La concejala presidenta del distrito ha decido otorgar la denominación de organizadores a entidades que carecen de una estructura jurídica y que se autodefinen como grupos antisistema y 'okupas'. La mano de hierro de la que hace gala Arce en Arganzuela se ha trasladado también al programa de los festejos. La tradicional Romería en la que se rendía homenaje a la Virgen del Puerto ha sido sustituida por una Romería Laica en la que la verdadera protagonista será una charanga y no el paso, como en pasadas ediciones de las fiestas de 'La Melonera'.

"Hemos hecho un esfuerzo junto con la Comisión de Fiestas para desarrollar un programa rico, diverso y atractivo que dé visibilidad a las múltiples manifestaciones culturales y festivas que forman parte de la sociedad madrileña". Estas son las palabras utilizadas por Arce para justificar la presencia de colectivos como El Centro Social Okupado La Traba, el Espacio Vecinal Arganzuela, la Plaza de los Comunes, La Morada o La Revoltosa Huerto Urbano.

El problema de todo este programa de fiestas radica en la aprobación del mismo en la Comisión de Fiestas. "Sospechamos que Arce no informó de sus planes al resto de partidos políticos durante la Comisión", afirman desde 'Madrid Lo Vale', una asociación vecinal sin ánimo de lucro que se ha encargado de denunciar en las redes sociales todo lo relacionado con la celebración. Tal ha sido la insistencia y el ruido mediático levantado por esta entidad vecinal que Ahora Madrid Arganzuela les ha bloqueado en Twitter. Un ejemplo más de que Rommy Arce no anda con contemplaciones ante las voces críticas.

Pero no es la primera vez que Arce practica la censura en su distrito. "Sólo recibe a los vecinos que ella determina. Sí eres crítico con su gestión no te recibe", afirman desde Madrid Lo Vale.

¿Un pregón o un mitin?

Con o sin el consenso de la Comisión, lo cierto es que 'La Melonera' dará comienzo el 8 de septiembre con el pregón de Arce. Algo con lo que los vecinos también están en desacuerdo porque no entienden porque el discurso lo tiene que emitir la propia concejala cuando lo normal es que lo realice una persona de relevancia ajena al Gobierno Local.

Tras el pregón darán comienzo diez de fiestas inusuales hasta la fecha. Menos atracciones, cambios en la tradición y la instalación de seis casetas de grupos antisistema serán las grandes novedades de esta edición. Sobre todo preocupa la ubicación que tengan estos colectivos 'okupas' dentro del recinto ferial. "Nos preocupa que estos grupos, algunos de ellos radicales, puedan crear algún tipo de altercado en las casetas de las distintas formaciones políticas", afirman desde Madrid Lo Vale.

El sábado 10 de septiembre, uno de los días con más afluencia de gente, se celebraba tradicionalmente una Romería que homenajeaba a la Virgen del Puerto. Sin embargo, este año Arce ha decidido suprimir la misa posterior a la Romería y ha sustituido el paso por una Charanga. Además, ha renombrado el acto como Romería Laica.

Con respecto a la cesión del suelo municipal para la colocación de las casetas, Madrid Lo Vale vuelve a mostrarse muy contrariado: "En las Ordenanzas Municipales se estipula que los partidos políticos y otra serie de entidades catalogadas no deben de pagar ninguna tasa por la cesión de un espacio público, pero no entendemos por qué estos colectivos antisistema, que no tienen ninguna estructura jurídica, no pagan ninguna tasa".

Además de Arganzuela, Arce también es concejala presidenta de Usera. En este distrito también se van a celebrar las fiestas durante el fin de semana del 8 al 10 de septiembre y la polémica también ha envuelto la celebración. La edil ha eliminado a las atracciones y los feriantes y ha desvirtuado por completo el espíritu de la celebración. Ante esta decisión, Ciudadanos ha decidido no participar en los festejos y no instalar su caseta en el recinto ferial en solidaridad con los vecinos. "No compartimos las decisiones tomadas por la concejala del distrito, ya que unas fiestas sin feriantes ni atracciones no es lo que desean los vecinos y vecinas de los barrios del distrito de Usera", reza una nota de prensa emitida por la formación naranja