Cifuentes anuncia su candidatura a dirigir el PP de Madrid

Cristina Cifuentes ha dimitido hoy como presidenta de la gestora del PP de Madrid y ha anunciado su candidatura a presidir el partido con la intención de revitalizarlo, devolver el protagonismo y la ilusión a los militantes, avanzar en la regeneración democrática y recuperar la credibilidad, según ha dicho ante los miembros de la gestora.

El órgano directivo provisional del PP madrileño, reunido hoy, estará presidido por Juan Carlos Vera hasta el congreso regional del 17 de marzo.



"Ya hemos llegado al río, y quiero cruzar el puente", ha dicho entre los aplausos de los asistentes la también presidenta de la Comunidad, que ha explicado que ha tomado la decisión "después de pensarlo mucho" y haber recibido peticiones por parte de "muchos" para que dé este paso.

📢Hemos llegado al río y voy a cruzar el puente. Quiero que juntos construyamos en @ppmadrid un proyecto que ilusione a los madrileños #Vente pic.twitter.com/VpKZ2J0u9N — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 14 de febrero de 2017



Dos han sido los motivos fundamentales para dar el paso, ha seguido diciendo: "el apoyo y cariño" encontrado en la militancia estos meses y "el convencimiento de que el proyecto colectivo que iniciamos hace un año no puede detenerse ahora".



"No debemos dar ni un paso atrás en ese objetivo compartido de revitalizar el partido, devolver el protagonismo y la ilusión a los militantes, avanzar en la regeneración democrática y recuperar nuestra credibilidad ante los ciudadanos. Tenemos que seguir avanzando", ha insistido.



"El PP de Madrid que hemos empezado a construir entre todos, tiene que consolidarse como un referente de las políticas de centro; del compromiso con todos aquellos que lo están pasando mal; un referente también de la defensa de la libertad, de la calidad en la prestación de los servicios públicos. Y de la honestidad en la gestión", ha continuado.



Y ha animado a otros a que se presenten en el proceso congresual, porque el PP "por fortuna no es una secta", "no existe un pensamiento único" y "el debate de ideas fortalece el proyecto común".



"Si en el camino que hoy inicio encuentro a otros compañeros que aspiran también legítimamente a presidir el partido, confrontaré ideas y propuestas, siempre desde la lealtad, nunca desde la consideración de que tener una visión distinta del partido, convierte al compañero en enemigo. Porque esto es lo que nos diferencia de otras formaciones políticas", ha asegurado.



Respecto a las críticas vertidas por algunos miembros del partido sobre las fechas del congreso (del 17 al 19 de marzo), Cifuentes ha salido al paso recordando que uno de los compromisos que adquirió cuando fue nombrada presidenta de la gestora es que esa situación de interinidad fuera lo más breve posible, de manera que ha convocado el congreso el primer fin de semana que permitían los estatutos.



"Quienes, en algún momento, hayan podido plantearse el concurrir como candidatos a presidir el Partido en Madrid han tenido desde el 16 de febrero de 2016 hasta ahora mismo para preparar una candidatura que, finalmente, se va a votar el próximo mes de marzo. No hay ventajas ni atajos para nadie", ha zanjado.



También ha puesto el acento en el hecho de que por primera vez en el congreso del PP se va a votar al presidente mediante el sistema de "un militante, un voto", porque a su entender "el voto de un afiliado no vale más que el de cualquier otro".



Cifuentes ha hecho balance de la labor de la gestora estos doce meses, en los que se ha "devuelto el protagonismo" a los militantes y se ha hecho una gestión descentralizada, "cercana a las sedes y a los afiliados, porque no podía haber un partido con dos mundos: Génova y todo lo demás".



"Y también me comprometí hace un año a restituir la imagen de partido limpio, transparente, capaz de hacer compatible simultáneamente la legalidad, la ética y la estética, y por ello en marzo aprobamos un código ético, que es de aplicación a los miembros de la Comisión Gestora, y que espero que tras el próximo Congreso regional sea aplicable a toda la dirección del partido", ha afirmado.