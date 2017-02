El siglo XXI suma y sigue en la revolución tecnológica casera

El siglo XXI sigue el ritmo de las nuevas costumbres respecto al ocio de las personas. Los últimos años del siglo XX ya abrían las puertas a un cambio radical en este aspecto, con la introducción de las videoconsolas, los ordenadores caseros de gran potencia o los televisores de plasma. Se daba paso, poco a poco, a la introducción de todo un mundo de diversión y pasatiempos electrónicos dentro de casa, en perjuicio de los juegos callejeros y de otras actividades exteriores.

Los instrumentos de comunicación electrónicos se asentaban dentro de las viviendas para quedarse definitivamente. Casi todos los hogares tienen, hoy día, uno o dos ordenadores como mínimo, una videoconsola y un televisor de plasma, aparatos con los que pasar largas horas de entretenimiento.

Podemos estar en comunicación constante con el resto del mundo, amigos o familia, sin tener que ir a visitarlos y sin tan siquiera tener que realizar una llamada telefónica. Para comunicarnos con el exterior, tenemos una amplia gama de portátiles con programas de comunicación instantánea, como el skype, y las versiones para ordenador de las famosas aplicaciones de Whatsapp y Telegram.

Las mejores marcas de portátiles se enfrentan a una enorme competencia, con la aparición de las nuevas marcas que inundan el mercado, por lo que, en la actualidad, conseguir un ordenador portátil barato es sumamente sencillo. Las marcas de portátil baratas son en la actualidad para un uso casero, igualmente válidas que las más reconocidas y caras. Es la llamada democratización de la tecnología: el producto tiene una serie de condiciones que lo hace aceptable para un amplio número de usuarios.

Prácticamente lo mismo está ocurriendo en el mercado de los móviles, que gracias a esta democratización derivada de una voraz y persistente competencia, los móviles inteligentes o smartphones han invadido el mercado abaratando los precios. Y ya no son las grandes marcas las que ocupan el rango de las altas calidades, la invasión de las marcas chinas ha eliminado este concepto radicalmente.

Ya nadie duda de la falacia que nos obligaba a pensar que los productos que se originaban en este país asiático no tenían las suficientes garantías de calidad. Este país y su industria han sabido superar este argumento con la producción de móviles de alta gama como el Xiaomi mi 5.

Comprar xiaomi mi 5 significa adquirir un terminal de gama alta pieza por pieza, poniéndose de manifiesto una vez más que la firma China es un magnifico ensamblador de hardware. El móvil Xiaomi mi 5 recoge los mejores componentes del mercado y produce algo de una calidad superior, muy interesante porque ajusta mucho los precios ofreciendo un smartphone de alto rendimiento a un precio realmente económico.

Las características que hacen tan especial a este móvil son su sistema operativo Android 6.0, con una pantalla de nada menos que 5.2 pulgadas de tipo IPS, con una resolución de 1920 x 1080, tiene una densidad de píxeles de 428 ppp. Además, con la protección Corning Gorilla Glass 4, te aseguras resistencia frente a arañazos y golpes. Se puede comprar en diferentes versiones: una con 3 GB de memoria RAM y otra con 4 GB con varios niveles de almacenamiento interno.

Otros aparatos que habitan en casa

Y es que, inevitablemente, se han ido sustituyendo hábitos como la lectura, la escucha de música o los juegos familiares frente a una mesa, por estos aparatos electrónicos que proporcionan muchas más horas de entretenimiento y diversión. Porque… ¿quién se puede resistir a poder ver los mejores partidos, o las últimas novedades del cine, en la tranquilidad y comodidad del sofá del salón de su casa?

Es normal que nos demos estos caprichos y nos hagamos con el equipo apropiado para disfrutar de estos placeres: un buen monitor de plasma, suficientemente grande para no perdernos detalle de la imagen y un decodificador, para poder ver canal plus y toda su fabulosa programación. Si todavía no has introducido este aparato en tu casa y estás interesado en saber sus tipos y diferencias para elegir el más apropiado, entra sin dudarlo en la web decodificador.es. Aquí tienes toda la información al respecto de estos aparatos que tan agradable nos hacen los días frente al televisor.

Para elegir un televisor que nos proporcione ese placentero tiempo de distracción y desconexión de la rutina, podemos elegir entre una amplísima gama de modelos y detalles técnicos. Puedes elegir entre el tipo de pantalla; Plasma, LCD, LED, OLED e incluso pantallas curvas, con conectores HDMI, DVI, VGA, compuesto u óptico. Lo último es tecnología 3D o en 4K.

Tienes, como decimos mucho donde elegir, y dependerá del dinero que te quieras gastar y de la calidad de visionado que quieras tener, pero lo que no puedes pasar por alto es que tenga conectividad a internet. En los tiempos que corren es de vital importancia para tener acceso al mundo y poder compartir archivos multimedia, usar aplicaciones o interconectar con nuestro smartphone o tablet.

También se hace imprescindible un mouse inalámbrico para poder manejar internet desde el sillón. Si no tienes muy claro cuál elegir, te reseñamos esta página web especializada en comparativas de ratones bluetooth inalámbricos. Entra y elige el ratón bluetooth que te guste y te facilite la conexión con el televisor o con los ordenadores sin utilizar cable alguno. Una opción muy cómoda que permite crear redes inalámbricas a nivel usuario.

Con un ratón, y estos tres conceptos sobre la conectividad a internet que tiene que tener tu televisor, tendrás todo el mundo frente a tu lugar preferido del salón. Ten en cuenta el DLNA, que es un estándar que nos permite compartir archivos en una red local inalámbrica o por cable, lo que nos va a permitir ver una película desde el PC o un Smart TV. Busca parecerse al formato de los móviles actuales, aprovechando que la televisión está conectada a Internet, podemos consultar nuestras redes sociales mientras vemos la tele o ver otros canales, como por ejemplo YouTube. Y por último el HbbTV, televisión híbrida que pretende integrar una aplicación digital en cada canal, de tal modo que si estamos viendo RTVE, podamos acceder a su aplicación y ver contenidos bajo demanda.