El negocio online: la democratización de las oportunidades

Hace no tanto tiempo, podías tener una idea brillante, digna de amasar grandes fortunas, pero si no tenías los recursos necesarios para ponerla en marcha o no encontrabas la financiación por parte de alguien que creyese en tu negocio, allí se quedaba tu idea, en el cajón donde nunca llegaría a convertirse en dinero.

Ahora tenemos la fabulosa oportunidad de crear nuestro propio negocio online que, aunque evidentemente también requiere de un aporte económico y mucho tiempo y dedicación, las barreras financieras son sustancialmente menores.

Evidentemente, una tienda online no se monta en un mes. Y esto lo podemos decir basados en la experiencia, hemos recabado suficiente información para poder afirmar que, sencillamente, no se puede, o al menos no se puede hacer nada medianamente decente. Las razones son muchas, porque montar una tienda online requiere de varios pasos a seguir, entre los que destacamos los siguientes: hacer el estudio de mercado, dar con un modelo de negocio rentable, encontrar proveedores, pedirles presupuesto, que te lo envíen, renegociar con ellos para que te salgan las cuentas, echar esas cuentas, contratar el proveedor de tecnología...

Uno de los pilares de la venta online es conseguir un buen posicionamiento en la web para aparecer en las primeras posiciones en los buscadores, especialmente Google, por ser el más utilizado. Para este cometido, a no ser que tú mismo seas un experto, lo más conveniente es que dejes este trabajo en manos de profesionales, pues de él va a depender que tenas una buena visibilidad en la red o simplemente pases inadvertido.

Nosotros te aconsejamos sin miedo a equivocarnos que deposites tu confianza en Facu Oreste, pues esta Agencia SEO es sinónimo de profesionalidad y buen hacer en este campo, el Marketing Online, seguro que conseguirán dar a tu tienda online la relevancia que se merece, tan necesaria además para recibir visitas, clientes potenciales, que puedas convertir en ventas reales.

Facundo Oreste está al frente de esta agencia y es un joven emprendedor, experto en SEO y en marketing online que ayuda a aquellas empresas que solicitan sus servicios a conseguir más clientes y aumentar sus ingresos y ventas a través de internet. Con más de 7 años de experiencia en el marketing online y especializado en técnicas de posicionamiento web, trabaja actualmente para clientes de diferentes zonas geográficas, como Argentina, España y Latinoamérica.

​ ​Si necesita aumentar el tráfico de visitas de su web, sus clientes potenciales y conseguir un aumento de sus ventas, lo mejor es que contacte a un experto como el que hemos dejado referenciado en el enlace anterior.

Madrid, un duro mercado donde la competencia se hace voraz

Madrid es tierra de oportunidades, qué duda cabe, siendo como es la capital de España, localizada estratégicamente en el centro peninsular para llegar fácilmente a cualquier punto del territorio nacional, o que los clientes lleguen.

No obstante, no es de extrañar que el volumen de negocios sea muy elevado en cualquier sector y la competitividad sea extrema, pues aquí impera la ley del más fuerte y solo los más aptos sobreviven.

En los tiempos que corren, los más preparados son aquellos que consiguen tener una web, independientemente de que cuenten con tienda física o no, a la altura del mercado actual, es decir, no una web cualquiera, sino una capaz de generar ventas, y eso solo se consigue con un buen posicionamiento, del que ya hemos hablado en el apartado anterior, y una buena imagen, acorde al producto que se vende o actividad que se ejerce.

Aquí el diseño es importantísimo, pues a quién vamos a engañar a estas alturas de la película, la imagen vende. Pero claro, esta imagen debe ir en concordancia, como decimos, al producto que se vende, pues no será la misma para una clínica dental que para una tienda de pantalones vaqueros de última moda.

A continuación, os vamos a presentar a dos empresas de Madrid que han sabido proyectar a la perfección la imagen que necesitan para sus negocios, haciendo de sus webs el escaparate perfecto para conseguir aumentar los beneficios de su negocio.

En primera instancia hablaremos de Yourway, Bodas & Eventos, una empresa de catering Madrid, que incluye entre sus servicios, como no podía ser de otra manera, el catering para bodas, para que el día más especial de tu vida sea simplemente perfecto. Si contratas con ellos los preparativos de tu boda: desde el lugar de la celebración, de entre las maravillosas fincas que ponen a tu disposición, hasta el mejor menú de catering bodas Madrid, donde encontrarás una gran variedad para configúralo, con productos de la más alta calidad y presupuestos adaptados a todos los bolsillos.

Si te fijas en el diseño de su página, es simplemente exquisito, con unas colores suaves y unas fotos magníficas que retratan momentos tan especiales como los que viven los novios el día de su boda.

En segunda instancia, os presentaremos la página web de un estudio de arquitectos madrid que llevan más de 30 años ofreciendo sus servicios en el sector. Su imagen cuidada, con una web limpia y funcional, junto con unos servicios impecables en reformas de casas o reformas de viviendas, lo ha convertido en un estudio de referencia en la capital española, despuntando entre la competencia, tanto en sus servicios para particulares como para tu negocio.

Si estás penando en casarte en Madrid en reformar tu casa, en montar tu negocio online, o en todas estas cosas a la vez, estás de enhorabuena. En estas líneas te hemos dejado los enlaces que te llevarán a un éxito asegurado.