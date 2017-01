El talismán con el que nunca ha perdido el Real Madrid

El Real Madrid ha encontrado a su talismán. A sus veintidós años, Mateo Kovacic presenta una destacada progresión, que le ha permitido pasar de afrontar once partidos como titular en la pasada campaña, a sumar dieciséis en la presente. Zinedine Zidane le tiene como primera alternativa en la medular, y no es de extrañar, ya que con él desde el inicio el conjunto blanco no ha perdido ningún partido. Ante la Real Sociedad se ganó la ovación del Bernabéu, tras firmar un tanto y una asistencia y exhibir su innata conducción de balón.

Kovacic gana fuerza

El tropiezo de sus inmediatos perseguidores presentó al Madrid una oportunidad irrechazable para deshacer el entuerto ante el Sevilla que tanto lastre ha ocasionado en los últimos envites. El rival, una Real Sociedad crecida, y el ambiente enrarecido del Bernabéu, dubitativo entre aplaudir o pitar, presentaban ciertas dificultades a la hora de consumar la victoria. El Madrid, sin un exceso brillo, retomó sensaciones con un holgado triunfo (3-0) en el además de Cristiano Ronaldo, un nombre resonó con fuerza: Kovacic.

El croata fue uno de los pilares indispensables de Zidane para extender la famosa racha hasta los cuarenta partidos tras la lesión de Casemiro. Y tras lo vislumbrado el pasado domingo, todo apunta a que también se erigirá como alternativa a Modric y Kroos cuando éstos falten, por delante incluso de figuras como Isco. Kovacic evidenció su enorme labor en la medular, con capacidad para robar y dar una salida fácil al balón.

Sin embargo, lo que más destaca del croata, es su habilidad en la conducción. Sus fulgurantes arrancadas, en las que parece imposible arrebatarle el esférico, propician un Madrid vertical y rápido, con mayor facilidad para montar las contras. Ante la Real, por si estos argumentos fueran escasos, mostró que sus cualidades le permiten ser decisivo en el área rival. Lo hizo primero con un tanto de ‘nueve’, con un disparo cruzado ante Rulli, y después con una gran asistencia para que Cristiano Ronaldo anotara su tanto número trece en Liga.

Como titular, no conoce la derrota

Lo cierto es que pese a no poseer una condición de titular, es todo un talismán para su equipo. El Madrid nunca ha perdido con Kovacic de titular. Desde que el croata aterrizara en Madrid hace temporada y media, ha disputado un total de veintisiete partidos como titular: once la pasada campaña, y dieciséis en la presente, y el Madrid nunca ha perdido. Y eso que por medio ha habido partidos frente a Barcelona, Atlético, o incluso Sevilla en la Supercopa de Europa.

Estos datos evidencian la importancia del croata en una zona trascendental para el juego del Madrid. El último día, frente a la Real Sociedad, el Bernabéu reconoció el esfuerzo de su jugador con una sonora ovación. Ha asumido un rol cada vez más importante y con sólo veintidós años, representa el futuro del club. Zidane es consciente y por ello le ha convertido en su futbolista primordial a la hora de sustituir a alguien en mitad de cancha.