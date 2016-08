Griezmann adelanta su adiós al Atlético de Madrid

Primero fue Diego Pablo Simeone el que abrió la caja de Pandora al concluir la final de la Liga de Campeones, dejando entrever su adiós, y ahora, recién comenzada la nueva temporada, ha sido su gran estrella, Antoine Griezmann, el que vuelve a encender todas las alarmas en el Atlético de Madrid al anunciar a sus máximos dirigentes su intención de abandonar el club.

Con el primero se solucionó todo a base de prometerle invertir lo que fuera necesario en la plantilla y subirle su salario. Con el segundo, al que ya se revisó el contrato la pasada temporada, cuando se le subió su cláusula a los 100 millones de euros, todo resulta más complicado ya que lo que él quiere son... títulos. Como ni Miguel Ángel Gil ni Enrique Cerezo pueden asegurárselos, el francés les ha hecho ver que de no conseguirlos este sería su último año como rojiblanco.

Así al menos lo ha asegurado uno de los contertulios del programa de Mega El Chiringuito de Jugones, Eduardo Inda, que mantiene que "a Griezmann le quiere media Europa y si alguien pone los 100 millones, se va, aunque esta temporada va a seguir en el Atlético de Madrid". Según él, "es el segundo mejor jugador de Europa y vale 100 millones de euros, un precio muy barato para los parámetros en los que se mueve el fútbol, y tremendamente asequible. Pogba, que ha sido peor que Griezmann en la Eurocopa, ha costado alrededor de 140 millones de euros".

La mecha la prendió el propio jugador cuando al términ del encuentro que midió a su equipo el pasado sábado ante el Leganés afirmó ante un micrófono que "si seguimos así pelearemos por no descender". Sabeedor de la dificultad de remontar puntos a Barcelona y Real Madrid, por su mente pareció pasar la idea de estar ya todo perdido en esta Liga, algo con lo que empezaría a esfumarse su sueño de codearse, como él dijo que pretendía, con Messi y Cristiano Ronaldo.

Por ese motivo, y según Inda, Griezmann podría haberse puesto fecha para decidir su destino: si no consigue títulos con el equipo colchonero se irá. Al ex de la Real Sociedad no parecen haberle sentado bien ni el haber perdido con su club la final de la Liga de Campeones ni el quedarse sin la Eurocopa con Francia.

Quiere títulos y si el Atlético no puede dárselos el próximo mes de junio le comunicará al club que quiere irse y que negocie por él. Algo similar a lo que podría hacer ese mes el Cholo Simeone, que podría estar pensando que ya no puede sacar más rendimiento a la plantilla con la que ahora cuenta, sobre todo si se confirma la sanción de la Fifa y la entidad no puede fichar a nadie durante 2017.