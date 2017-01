Florentino busca galáctico para su delantera

El Real Madrid se encuentra en una situación ideal. Vive en una especie de cuento de hadas, tras unos años en los que parecía que tenía dificultad para encontrar un rumbo fijo entre tantas incorporaciones. Casi todos los jugadores que llegan al equipo funcionan y el único problema que tiene el entrenador es que no pueden jugar todos a la vez.

De hecho, a la hora de acudir al mercado resulta muy complicado encontrar fuera un jugador que mejore las prestaciones de los titulares. Toda la línea defensiva es inamovible, mientras que Kroos, Modric, Bale y Cristiano Ronaldo también tienen el puesto completamente garantizado. Además, con el crecimiento de Casemiro y la repesca de Marcos Llorente también parece que el puesto de pivote quedará bien cubierto.

Por eso, tras la suspensión de la sanción de la FIFA por el caso de los menores, la directiva blanca ya mira al mercado en busca de un delantero, aunque en realidad los fichajes que se acometan se harán también en función de las salidas que se produzcan en verano. Vallejo está en la recámara por si sale un central y el resto de posiciones puede evolucionar mucho con el paso de los meses, aunque en este momento la situación de James parece la más delicada, aunque en el equipo sobran mediapuntas.

Así las cosas, parece claro que lo lógico sería fichar a un delantero de peso, ya que desde la llegada de Benzema en 2009, el Madrid no ha contratado a ningún jugador con cartel de galáctico para ese puesto tan mediático. Morata llegó el año pasado para ser suplente y da la sensación de que está en el club algo descontento con el rol que le ofrecen y que si hubiera sido por él no se hubiese movido de Italia, puesto que allí vivía muy cómodo junto a su pareja. Asimismo, el papel de Mariano en el grupo no deja de ser residual.

No obstante, tras una buena temporada pasada, Benzema vuelve a mostrar un nivel impropio del delantero centro titular del Real Madrid. Lleva cuatro goles en Liga y otros cuatro en Champions, mientras que en muchos partidos importantes ha tenido auténticas dificultades para entrar en juego. El francés todavía no ha salido del escándalo debido al caso Valbuena, mientras que ya tiene 29 años. Es con mucha diferencia el menos decisivo de la BBC y no le vendría mal tener algo de competencia real por el puesto.

Benzema, grandes números, pero sensaciones encontradas

En los siete años y medio que lleva de blanco ha disputado 337 partidos en los que ha marcado 172 goles. Tiene una media de más de 0,5 goles por partido, mejor que la que logró Raúl de blanco en su día, pero aún así en la comparativa con Cristiano Ronaldo se queda muy corto. Además, Luis Suárez también ha demostrado que hay jugadores capaces de ser más efectivos cuando al lado suyo juegan futbolistas capaces de acapararlo todo. Zidane es un defensor férreo de su compatriota, pero también sabe que en el Madrid las cosas funcionan así.

De este modo, las opciones galácticas para la posición de delantero son muy pocas, una vez que Lewandowski acaba de renovar con el Bayern. Por eso, Aubameyang y Dybala son los únicos que cumplen los requisitos que el Madrid busca tradicionalmente. El gabonés lleva 16 goles en quince partidos en la Bundesliga y otros cuatro tantos en cinco encuentros de Champions. Sin lugar a dudas, es el artillero de moda en Europa. No obstante, según el diario As, el Shangai Sipg estaría dispuesto a pagar 150 millones de euros en su traspaso y 41 millones de euros al año de sueldo al jugador. Sin embargo, el punta del Borussia ya ha dicho en varias ocasiones que quiere vestirse de blanco para cumplir la promesa que en su día le hizo a su abuelo español. A sus 27 años, tiene mucho que decir todavía en el futbol europeo para consagrarse entre los mejores jugadores del mundo.

Por otra parte, los números de Dybala este año son mucho más discretos, en parte por culpa de una lesión. Sin embargo, el argentino, alabado públicamente por Messi, destaca también por su polivalencia. En cualquier caso, el año pasado ya firmó 19 goles en una liga tan complicada como el Calcio y a sus 23 años da la sensación de que todavía crecerá mucho más. The Sun asegura que el Madrid ya ha ofrecido a la Juventus 90 millones más los servicios de Morata para contratarle y que el jugador estaría encantado de ponerse a las órdenes de Zidane. ‘La Joya’ destaca por su disparo desde media distancia con su pierna izquierda. No es un atacante que ofrezca mucha presencia en el área, pero si tiene más despliegue que Benzema y se puede compaginar con un Cristiano Ronaldo que pase a jugar cada vez más centrado, con lo que Bale tendría libertad para entrar por cualquiera de las dos bandas.