El Gobierno se defiende y asegura que la policía no iba a atacar a personas

El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha recalcado hoy que la Policía y la Guardia Civil actuaron el 1 de octubre para evitar el referéndum ilegal, no "contra las personas", si bien ha lamentado que hubiera quien sufriera las consecuencias.



Méndez de Vigo ha respondido en esos términos cuando se le ha preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por la actuación policial el pasado domingo y por si se iban a depurar responsabilidades. El portavoz del Gobierno ha recordado que los agentes actuaron por orden de la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que tuvieron que hacerlo porque quienes tenían encomendada la tarea de impedir que se celebrara el referéndum, es decir los Mossos d'Esquadra, no llevaron a cabo su labor. Y ha insistido en que el dispositivo policial iba dirigido a evitar la votación, "no contra las personas".



"Que hubiera personas que sufrieran esas consecuencias es algo que todos lamentamos", ha manifestado Íñigo Méndez de Vigo, quien, tras mencionar que las cifras de heridos aportadas por la Generalitat "parece que no se compadecen con la realidad", ha asegurado: "lo importante es que solo hay una persona hospitalizada y de eso todos tenemos que congratularnos".