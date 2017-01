Gobierno y CCAA acuerdan cerrar 2017 con una nueva financiación autonómica

El Gobierno central y las comunidad autónomas cierran el primer acuerdo institucional de la legislatura: diseñar un nuevo modelo de financiación autonómica antes de que acabe 2017. Para ello, Rajoy ha acordado con todos los presidentes autonómicos que en el plazo de un mes designen a un experto para constituir una comisión en la que se empiece a trabajar en un sistema de financiación que . Este es uno de los principales acuerdos que se ha alcanzado en la VI Conferencia de Presidentes celebrada en el Senado y a la que Rajoy ha empezado a dar valor una vez perdida la mayoría absoluta. “En el Gobierno nos vamos a tomar en serio esta conferencia”, ha llegado a decir Mariano Rajoy al inicio de su comparecencia y cuatro años después de la convocatoria anterior.

Un foro que sin duda permite a PP y PSOE, los dos partidos que gobiernan la mayoría de comunidades autónomas, acaparar el foco político y mediático durante un día. De hecho, si son capaces de llegar a acuerdos palpables para los ciudadanos pueden dejar fuera de juego a Pablo Iglesias y Albert Rivera. Tanta es la importancia que ahora quieren dar a este cónclave que el nuevo reglamento establece una reunión anual y otra cada seis meses para hacer un seguimiento de los acuerdos alcanzados. De este modo, Rajoy ha destacado dos asuntos que a su juicio son prioritarios: el problema demográfico y la financiación autonómica.

De hecho, el nuevo modelo de financiación autonómica, que debería de estar operativo desde 2014, pero que Rajoy no se preocupó durante su anterior legislatura de negociar. Hoy, gracias a los trabajos preparatorios liderados por su vicepresidenta y ministra de la Administración Territorial, Soraya Sáenz de Santamaría, Rajoy puede presumir de un principio de acuerdo que empezará a concretarse dentro de un mes cuando empiece a funcionar la comisión de expertos que será designada por las distintas comunidades autónomas, incluida Cataluña, que aunque este martes no ha estado representada por Carles Puigdemont, Rajoy ha dejado claro que la puerta está abierta para que se incorpore a la negociación cuando considere oportuno.

Es más, el presidente del Gobierno ha mostrado su disposición a reunirse con el presidente catalán. "Me reuniré con él cuando quiera, como hago con el resto de presidentes autonómicos cuando me lo piden", ha insistido Rajoy, aunque ha advertido que el tema de financiación no es una cuestión que pueda tratar con él de manera bilateral puesto que afecta al conjunto de las comunidades autónomas. Puigdemont remitió este lunes una carta al presidente del Gobierno donde le explicaba los motivos por los que no acudía a la conferencia y le pedía una negociación bilateral. Rajoy le ha recomendado públicamente que lo mejor es que participe en el grupo de trabajo. Y ha advertido de que el acuerdo se cerrará con o sin Cataluña.

Principalmente, porque la tarea de llegar a un entendimiento en materia de financiación autonómica no es sencilla. Los intereses de las diferentes comunidades autónomas son contrapuestos. Hay un enfrentamiento evidente entre Madrid y el resto de autonomías en lo que respecta a la política fiscal de las diferentes autonomías. Se ha llegado a hablar incluso de Madrid como "paraíso fiscal". La mayoría de regiones socialistas, a excepción de Baleares, y con el 'popular' Alberto Feijóo a favor, ha reclamado una "armonización fiscal" que acabe con las diferencias que existen a este respecto.

Se estudiará la "corresponsabilidad fiscal"

Rajoy ha reconocido estas discrepancias y aunque ha asegurado que aún no hay un acuerdo cerrado a este respecto, sí ha anunciado que en la comisión que arrancará dentro de un mes se estudiará cómo se está aplicando en cada autonomía la "corresponsabilidad fiscal". Igual que también se estudiará todo lo referente a las ayudas de dependencia. Todas las comunidades autónomas han pedido al Gobierno central que cumpla con el 50% de financiación acordada a este respecto. Rajoy, por su parte, ha advertido al inicio de la conferencia de que la recaudación fiscal aún no está a la altura de la previa a la crisis económica. En concreto, el presidente del Gobierno ha asegurado que la recaudación sigue estando 20.000 millones por debajo del año 2007, en el que comenzó la recesión económica.

En este sentido, ha recordado al PSOE que la clave para que la financiación autonómica mejore es que se mantenga la política económica que él implantó en la anterior legislatura. "Crecer económicamente y generar empleo deben de seguir siendo los objetivos prioritarios para mejorar el Estado de bienestar".