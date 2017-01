Las exigencias de los Anticapitalistas y Errejón mermarán el poder de Iglesias

Los modelos organizativos que de cara a la Asamblea Ciudadana de Podemos defienden el secretario político, Íñigo Errejón, por un lado, y los Anticapitalistas, por otro, abocan casi irremediablemente a menguar el poder interno del secretario general, Pablo Iglesias, a quien ambos plantean restar competencias.



Algunas de las propuestas de los 'errejonistas' de la iniciativa "Recuperar la ilusión", presentadas hoy, se sitúan muy cerca de lo que han planteado los anticapitalistas desde Podemos en Movimiento, especialmente las dirigidas a acabar con el hiperliderazgo con el que cuenta el secretario general.



En este sentido, Errejón propone que los nombramientos y ceses de los miembros de la Ejecutiva, que ahora se hacen a propuesta de Iglesias, pasen el filtro del Consejo Ciudadano estatal, que será quien elija una "dirección colegiada" siguiendo criterios democráticos, de mérito, capacidad y "proporcionalidad".



Una fórmula que hubiera impedido, por ejemplo, el cese del exsecretario de Organización, Sergio Pascual, a quien Iglesias destituyó el pasado año.



Por su parte, los anticapitalistas reclaman igualmente quitar competencias a la Secretaría General para repartirlas con el Consejo Ciudadano.



La corriente de Miguel Urbán propone también que el secretario general pase a ser un coordinador general, como ya han hecho en Andalucía, y que los responsables de las distintas áreas sean miembros natos de la coordinadora.



'Errejonistas' y Anticapitalistas coinciden además al considerar necesario aumentar las competencias de los órganos autonómicos y limitar las responsabilidades -una persona, un cargo orgánico- y los mandatos.



Íñigo Errejón concreta esta propuesta en su borrador planteando que de la Ejecutiva no puedan formar parte los secretarios generales autonómicos, algo que impediría por ejemplo que el actual secretario de Organización, Pablo Echenique, pudiera compatibilizar ese cargo con el de líder de la formación en Aragón, que ahora también sustenta.



Los anticapitalistas piden limitar los mandatos a ocho años, que un 20 por ciento del Consejo Ciudadano estatal no puedan ser ni cargos institucionales ni trabajadores del partido, y que se garantice que haya consejeros territoriales en ese órgano.



Otra de las medidas en las que podrían coincidir es la que afecta a la Comisión de Garantías. Ambos sectores creen que debe garantizarse la independencia, eficacia y transparencia de este órgano.



Los 'errejonistas' proponen que sea elegida independientemente de las listas y que sus miembros no tengan otros cargos, y los anticapitalistas ya habían anunciado que creen necesario llegar a un acuerdo que posibilite que la Comisión de Garantías se vota al margen de las candidaturas, individualmente y con una serie de incompatibilidades claras que garantice la independencia.



Estas coincidencias entre 'errejonistas' y Anticapitalistas hacen muy difícil que Iglesias pueda mantener el poder interno con el que ahora cuenta.



De hecho, también desde el sector del secretario general se han mostrado partidarios de ir hacia un modelo menos vertical y menos jerarquizado que el que actualmente existe en Podemos, y que fue diseñado en su primera Asamblea Ciudadana estatal, cuando el partido fue concebido como una maquinaria electoral.