Un director general de Carmena concede un contrato a una entidad en la que colabora

El 15 de Abril de 2016, el Ayuntamiento de Madrid inició expediente para un contrato menor de “Apoyo para la organización de unas jornadas sobre distintas experiencias nacionales e internacionales de descentralización municipal”. Se trata de un contrato menor y de adjudicación directa: su límite 17.500 euros, IVA excluido.

La instrucción municipal para la contención del gasto establece que "deberá incorporarse al expediente un mínimo de tres presupuestos”. Lo notable se produce al comprobar las dos empresas a las que se invita a participar, en competencia con la entidad finalmente contratada.

Una de ellas es NOIRAS S.L. sociedad que tiene poco que ver con el objeto del contrato, se dedica a la participación social y educativa. La directiva de la sociedad, Ana Irigoyen reconoce con total sinceridad en su página de Linkedin que “la empresa ha permanecido activa, cada vez con menos trabajo, hasta Diciembre de 2015”. En coherencia, la sociedad rechaza la invitación cursada por el Ayuntamiento en Abril de 2016.

Si responde, por el contrario, aunque sin aportar memoria de proyecto, la otra empresa invitada Just Moda SL, que usa la marca “thinketers” y se dedica a la organización de eventos, aunque no en el campo de la actividad a la que se refieren las jornadas. Just Moda es, por ejemplo, representante del conocido chef Alberto Chicote. El profesional invitado al concurso – Enric Gispert- tiene una larga trayectoria de relación con el Ayuntamiento: desde 2004, ha dirigido la Academia de Policía y la Sociedad Madrid Movilidad, pero nunca ha gestionado proyectos de participación. Esta sociedad presentó un presupuesto por 17.497 euros, sin memoria de proyecto.

Con solo dos presupuestos, el de Just Moda y NovaGob en la mano, Antonio Díaz Méndez, director general de Planificación y Desarrollo de la Descentralización, en el área que dirige Nacho Murgui, emite informe que con el título “Memoria justificativa de la falta de tres presupuestos y de adjudicación del contrato menor”.

En el informe señala que “ se ha realizado una adecuada gestión del expediente” ya que si no hay tres presupuestos es por renuncia de una de las empresas. La citada Moira SL. Y que por ello atribuye el contrato a NovaGob – presupuesto levemente superior, debido al "redondeo"- pero mejor justificado.

Debe recordarse que la Cámara de Cuentas, en su informe de Contratación, aprobado el pasado 20 de Diciembre, señala que la promoción de la concurrencia es ·"insuficiente” si “pese a cursar invitaciones a tres empresas, solamente se obtiene una oferta válida, sin que se obtenga ninguna mejora económica”

Quién es NovaGob

Se da la circunstancia de que NovaGob es una entidad en la que el director general, Antonio Díaz Méndez participó activamente, disponiendo, por ejemplo, de un blog en la página de la entidad.

El fundador y directivo de la Red Social NOVAGOB S.L. no es cualquiera: se trata de Francisco Rojas. Fue responsable de Organización y Comunicación de la Fundación Ideas del PSOE, que hubo de abandonar cuando estalló el escándalo Amy Martin. El escándalo costó el puesto al director de este organismo, al conocerse que la pareja del director general de Ideas, Carlos Mulas, de la que posteriormente se divorció, Irene Zoe Alameda, utilizaba ese seudónimo para facturar a la entidad colaboraciones. Francisco Rojas visaba y autorizaba las facturas de la Agencia Literaria que utilizaron para esconder la vinculación con el seudónimo de Amy Martin.

En el equipo que trabaja en el proyecto participa Aitor Silván Rico, que también participaba en la Fundación Ideas en aquel momento como becario, y con cargo en Juventudes Socialistas, participando en algunos debates del programa la Tuerka con Pablo Iglesias.