Báñez agradece el trabajo de CCOO y ofrece a Sordo la colaboración del Gobierno

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha agradecido este sábado el trabajo hecho por CCOO en unos años "que no han sido fáciles" para nadie y ha ofrecido al nuevo líder del sindicato, Unai Sordo, el compromiso y la colaboración del Gobierno para seguir trabajando juntos.



En declaraciones a los medios antes de su intervención en la clausura del XI Congreso de CCOO, Báñez ha tenido palabras de agradecimiento a Ignacio Fernández Toxo, que ha sido durante ocho años secretario general de CCOO. "Gracias a Toxo, que ha sido un interlocutor duro en las negociaciones, pero es una persona comprometida con España", ha señalado Báñez que ha deseado "éxito" a la nueva etapa de CCOO. "Su éxito con los trabajadores, por las buenas políticas públicas, por las pensiones, son los éxitos de todos", ha afirmado Báñez, que ha ofrecido la colaboración "estrecha" del Gobierno, "siempre con buena voluntad".



Ya en su discurso en el plenario -donde ha sido recibida con el grito 'Huelga no es delito' pero entre aplausos-, Báñez ha querido destacar el papel del sindicalismo en los últimos 40 años y agradecer su papel por lo "que han hecho y van a seguir haciendo" para ayudar a los trabajadores.



Asimismo, ha felicitado "de manera efusiva" al nuevo secretario general y ha señalado los "muchos desafíos" que tiene por delante. "Hay que trabajar por más empleo y por mejor empleo", ha añadido Báñez, que ha destacado el "compromiso del Gobierno" para seguir potenciando el diálogo social para trabajar juntos por los españoles.



Este sábado termina el XI Congreso de CCOO del que sale elegido Unai Sordo, único candidato presentado, y en el que ha generado cierta tensión interna la inclusión del exdirigente de CCOO en Andalucía Francisco Carbonero, en la nueva Comisión Ejecutiva. Carbonero está entre los investigados -antes imputados- en las diligencias abiertas por el ERE de la Faja Pirítica de Huelva de 2003.