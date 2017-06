"No me gusta lo de 'Reina de las mañanas' porque no soy monárquica"

-Pese a sus excelentes registros, ¿hay alguna auto crítica que hacer al progama o a la presentadora?

-A mí me la hacen, según termino cada día, mi directora, en mi casa... No hacemos la autocrítica de algo puntual sino miramos el programa en su conjunto. Sobre la marcha vamos diciéndonos si un tema no deberíamos haberle tocado o si habría que haberlo metido en otro lugar. Más que auto crítica lo que hacemos es renovación, ideas, propuestas, y escuchamos a todos.

-Este año parece que han apostado más por los temas sociales...

-Sí, las cosas de las que más pendiente está la gente. Este miércoles hemos hecho un desahucio cuando parece que en España ya no los hay. La TV, y la generalista sobre todo, tiene que estar cerca de la gente y mostrar los programas cotidianos y llevar también la gran política a lo cotidiano.

-Esta temporada incluso lograron parar un desahucio...

-Fue terrorífico. Es lo maravilloso de hacer la TV viva. Era un tema absolutamente injusto que quisieran desahuciar a una mujer con alzheimer de 85 años y el hijo amenazaba con tirarse por la ventana. Es el seguir los temas, eso no pasa por casualidad, por pasar por ahí, aunque sí es cierto que algunas veces eligen hablar contigo porque te conocen o creen que vas a tratar bien el tema.

-¿Cree que la gente está cansada de tanta política?

-No se crea. Yo lo pensé pero todavía hay mucho interés porque están ocurriendo cosas nuevas cada semana. Está movida la política.

-En las redes sociales la critican mucho por abordar el tema venezolano...

-Da igual el tema pero siempre dicen eso sí, pero es que lo que está ocurriendo en Venezuela es muy grave, es una vergüenza para el mundo.

-¿Está muy pendiente de las redes sociales entonces?

-No, yo lo miro, pero intervengo poco porque cada vez que lo hago me cae una buena. Es un medio de información pero las críticas ahí me dan igual. Twitter está muy bien, sigo a muchos compañeros y me entero de muchas cosas, pero Twitter no es el mundo.

-Si fuera sólo por sus gustos personales, ¿quitaría o ampliaría alguna de sus secciones?

-No, porque hago un programa bastante a mi gusto. Creo que la vida es así, hay tiempo para la política, para lo social y la actualidad, pero también para el entretenimiento. Entretenerse y hablar de frivolidades también está bien.

-¿Cómo lleva que otros vayan a rebufo suyo en algunos temas?

-Es normal, a veces también nosotros lo hacemos. Cuando quieres tener un personaje unas veces va a un sitio primero y a otro después, y si en reportajes nuestros de investigación nos siguen otros será porque les interesará el tema.

-Ya que en sus contratos no hay penalización alguna si lo quiere dejar, ¿se le ha pasado por la cabeza alguna vez dejarlo?

-Todos los años. Hace cinco años yo decía que ese iba a ser el último contrato, que no iba a seguir, pero si estás bien e ilusionada no sé cuándo llegará ese momento. Pero cuando llegue le aseguro que no tendré ningún problema.

-¿Le da algo de pena vender ahora sus acciones y dejar Cuarzo, la productora a la que siempre ha estado muy unida?

-Yo no tengo gran apego a las cosas materiales, ni a las casas ni a nada. En la vida hay que tomar decisiones y cuando tienes una encrucijada porque se ha cumplido un contrato han primado en mi decisión motivos personales. Han sido ocho años haciendo un programa de cuatro horas diarias, pilotando un equipo de 50 personas y además teniendo que vender para otras cadenas y tener una vida de relación y llega un momento en que quiero dedicarme a mi familia y al programa solo.

-¿Por qué no le gusta que la llamen 'la reina de las mañanas'?

-Pues para empezar porque no soy muy monárquica. Además uno está el tiempo que decide la audiencia y llevamos trece años pero también he hecho programas que han durado un mes. Dependemos de tantas cosas que el día que se acabó, se acabó.

-¿Ve a alguien como su posible relevo?

-El tema es que yo no administro los tronos, no los decido yo. En el programa hay tanto chicos como chicas con mucha proyección.

-¿Y cómo vería en esa franja a Toñi Moreno?

-Toñi Moreno está fenomenal ahora, está subiendo cada fin de semana. Es una profesional que lleva muchos años y ha hecho muchas cosas pero creo que ella es más del contacto con la gente, no sé si la política o la actualidad le gusta tanto. Para las cosas del tú a tú es muy buena, y lo está haciendo francamente bien pese a tener un programa diario en Canal Sur, un prime time los jueves y llega el viernes aquí para hacer los fines de semana.

-Hablando de otra ex 'reina de las mañanas'. ¿Ha hablado con María Teresa Campos después de su ictus?

-Sí, es una valiente, una campeona y la he encontrado muy bien desde el primer momento, aunque ha sido un susto muy gordo. Creo que tiene que tomárselo con paciencia, recuperarse bien, aunque es una mujer muy luchadora. A veces se dicen cosas de ella por su reality pero María Teresa tiene una historia profesional espectacular desde que llegó de Málaga. Luego todo le impresiona mucho, pero es una mujer muy fuerte.

-¿Sería capaz usted de hacer un reality como el de Las Campos?

-No sé si sería capaz y no está entre mis planes. También es verdad que no tengo nada que ver. En su caso, su núcleo familiar es Teresa, Terelu y Carmen, y todas tienen una relación con el medio. Yo no veo a mi hijo abogado o a mi marido ingeniero en un reality, me echarían de casa.

-¿Va a continuar colaborando con usted Carlos Herrera?

-Bueno, Herrera y yo somos amigos y esto fue algo entre los dos. No sé lo he preguntado, porque se ha despedido antes de terminar yo, ya le llamaré, pero es que tiene el 'calendario herreriano', cuando no está en el Camino de Santiago está en el Rocío, la Feria, la Virgen del Carmen, la Semana Santa...

-Como buena atlética que es, ¿va a sacarse el abono del Wanda Metropolitano?

-Yo le llamo 'el Metropolitano'. No lo voy a sacar porque no voy a todos los partidos y cuando voy a alguno me invita Cerezo.