-¿Contento con la experiencia del disco de 'Amar'?

-Estoy contento por diferentes razones. La más importante es que creo que es tremendamente positivo y necesario el hacer cosas para la música, porque hoy día tiene poco espacio, y por eso todo lo que se interrelacione con ella está bien. La otra gran razón es la de haber podido participar de alguna manera en esta serie, porque yo la seguía desde tiempo inmemorial. Me hizo mucha ilusión y ya me he hecho una foto en la puerta de 'El Asturiano'.

-¿Ha llegado a coincidir durante su grabación con La Unión, Soledad Giménez, Nuria Fergó o Lorena, alguno de los otros intérpretes?

-Hemos coincidido puntualmente, pero nos vemos también en la Sociedad General de Autores y ocasionalmente. Hay mejor relación entre la gente de la música que lo que se cree la mayoría. Nos vemos más de lo que parece, más que lo que nos vemos en los medios.

-¿Está tan mal hoy en día el mundo de la música como se dice?

-La música no está en sus mejores momentos, pero en líneas generales la cultura no está en su momento más óptimo. Al margen de la creación, es evidente que la difusión que tiene hoy en día la música es más limitada respecto al mundo discográfico, porque hoy en día prácticamente no se venden discos, lo que complica más las cosas. Creo que está tan mal como el mundo de la interpretación.

-¿Se envejece bien en la música?

-En el mundo de la música nunca se envejece. Se envejece cuando se envejece la cabeza. En cualquiera de las manifestaciones artísticas no hay un tiempo determinado para jubilarse, no se le pude decir a un pintor que se tiene que jubilar, me imagino que seguirá teniendo esa necesidad vital de seguir haciendo cosas. Sólo debe acabar cuando uno mismo lo decida.

-Pero hay grupos o cantante que se retiran y luego vuelven...

-Hay poca gente que se retire por que sí. Si lo haces por una cuestión laboral es complicado, si lo haces por una necesidad vital, porque te gusta la música, nunca te retiras, aunque hay veces que no estás en los medios, o lo que estás haciendo no tiene una proyección en los mismos.Yo todos los días trabajo por la música en el estudio, que no salga en televisión no quiere decir que no lo haga. Trabajar, todos más o menos seguimos trabajando.

-De nuevo todo depende también aquí de la televisión...

-Es evidente que la TV es proyección. Cuando estuve haciendo 'Hércules', ya podías tener marquesinas del metro o cualquier otra publicidad del espectáculo, pero si no ibas a TV a hacer entrevistas nadie se enteraba, porque lo que tiene proyección es la TV.

-¿Tiene ahora Pablo Abraira más éxito fuera de España que en su país?

-No sé si más, pero sí hay mayor continuidad allí. Aquí en España lo que pasa es que siempre hemos tenido una fragilidad muy grande con la memoria. Y no sólo con la música, sino que también pasa con escritores o actores. En el exterior eso pasa con menos frecuencia.

-¿No puede deberse a que la juventud quiere ver a gente joven cantando?

-Yo creo que se ha hecho poco el interrelacionar, algo que se ha hecho mucho en el mercado anglosajón. En la música no hay un rollo generacional, y en España sí se ha dado gran importancia al tema de las generaciones en la música. Tengo amigos músicos que tienen veintitantos y otros setenta y tantos. Cuando hablamos de música nadie tiene presente cuál es la edad de cada uno. No es especialmente recomendable el interrelacionar el tiempo con la música, hay gente que va evolucionando y esos rollos no existen entre los músicos, pero sí en el mercado, porque si desapareces un tiempo estás más olvidado. No me quejo, pero podría ser mejor.

-¿Qué queda de aquel Pablo Abraira del 'Gavilán o paloma'?

-Yo en un momento determinado pensaba, 'joer, otra vez tengo que cantar el gavilán', pero eso hoy en día, lo que piense o no, es irrelevante. Lo importante es que ese 'gavilán' forma parte de la memoria colectiva de personas. Cuando suena una canción puede tener la particularidad de trasladarte a momentos vividos, y todos tenemos nuestra banda sonora de nuestra vida.

-¿En qué proyectos está metido ahora?

-Voy para Chile y estoy componiendo un nuevo trabajo, y componiendo algún tema para la segunda edición de este disco de 'Amar es para siempre', que espero que haya. Uno nunca terminas de componer, es una necesidad vital. Yo pienso en otro disco, y que tenga luego proyección o no es otro tema, pero las canciones se están creando ya.

-¿Ha pensado componer para otros?

-Es algo que voy a empezar a hacer, no lo había hecho habitualmente. Es algo que no me importa porque yo disfruto componiendo, en el estudio haciendo letras y canciones. Te gusta cantarlas, pero tampoco me importa mucho que mis canciones las cante otra persona.