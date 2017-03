Trucos para que tu hogar se vea siempre limpio.

Tu hogar debería ser tan sólo un lugar en el que simplemente disfrutar de tu espacio y tiempo libre, en el cual poder descansar, y que las tareas del mismo ya sean de limpieza u otra índole no se conviertan en un impedimento para ello, o un segundo trabajo complementario, ya que recuerda que nadie te paga por ello, ni mucho menos.

Evidentemente, no puedes tampoco descuidar de forma permanente la misma, motivo por el cual tendrás que añadir soluciones alternas, tales como contratar un servicio de limpieza, o comprar un robot aspirador que pueda realizar al menos un mantenimiento asiduo hasta que tu dispongas de tiempo suficiente como para realizar una limpieza a fondo del inmueble, la cual evidentemente conlleva multitud de tareas más allá de la limpieza de la superficie del interior de la vivienda, o el hormigón desactivado perteneciente al exterior de la misma.

Trucos y consejos para mantener tu hogar limpio tanto por dentro, como por fuera

Existen formas de disminuir el nivel de suciedad tanto fuera como dentro de un espacio habitable, y que pueden servir para mejorar los tiempos en que una vivienda necesita de una limpieza a fondo más allá del simple mantenimiento diario, aunque todos ellos requieren ciertos requisitos, que veremos a continuación:

Mobiliario: Para este tipo de consejos, tendremos en cuenta que, evidentemente, no podrás realizar cambios, o inclusive alguna reforma en el hogar, ya que la mayoría de personas no construye sus propias casas según sus gustos y pretensiones, limitándose a comprar y ocupar inmuebles ya edificados, y como mucho amueblarlos y decorarlos desde cero.

Pues bien, esto es todo lo que necesitamos: escoger el color preciso tanto de los tabiques como del techo a la hora de pintar, o si tienes la posibilidad y no conlleva mucho gasto tanto de tiempo, como de dinero, cambiar el tipo de suelo por un mármol travertino ideal para paredes y suelos tanto de interior como de exterior. Elegir colores oscuros, en acabados de tonalidad crema, grises o marrón oscuro te permitirá engañar al ojo humano, y que la visión general del inmueble sea mucho más limpia, pese a que lleve algunos días descuidado. El resto, será pan comido: utiliza el mismo truco de los colores para los muebles, e intenta que los mismos no sean muy grandes, o demasiado numerosos en la vivienda, ya que sobre ellos se dispondrán una mayor cantidad de pelusas, polvo, etc. Y será mucho más complicada la limpieza posterior debido al poco espacio.

Zonas exteriores al inmueble: En multitud de casas, existen zonas exteriores ajardinadas o patios comunes que son disfrutables por el propietario de la vivienda. Sin embargo, este tipo de lugares suele ensuciarse mucho más debido precisamente a su principal característica: es algo externo, y lejos del cobijo de las paredes o el techo del hogar, motivo por el cual las condiciones climatológicas y el propio paso y desgaste de la naturaleza suele hacer mella en él.

Para evitar que se ensucie mucho, deberemos comenzar por la superficie del mismo: un jardín a base de césped natural requiere de multitud de cuidados, por no hablar de la gran cantidad de animales e insectos que puede atraer, por lo que lo más eficiente sería contactar con una empresa de pavimentos de hormigón para que éstos instauren un suelo específico para los exteriores del hogar, y evitar en primera instancia este problema.

Otra buena idea sería añadir toldos o construir techos simulados de alguna forma para aislar mucho más la zona, evitando que todo lo que disperse el aire se deposite en nuestro patio. Tapar con alguna lona de tela la piscina (si es que hay alguna en dicha superficie) es otra forma de evitar que esta se ensucie más de la cuenta durante los meses de invierno, y a la vuelta del período estival no cueste tanto trabajo ponerla de nuevo en marcha.