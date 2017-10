Fonsi Nieto prepara un plan para quitarle la custodia a Alba Carrillo

Fonsi Nieto va a por todas. El Dj quiere hacerse con la custodia de su hijo Lucas, que el próximo 17 de octubre cumplirá seis años. El DJ ha trabajado estos meses junto al abogado Luis Zarraluqui para preparar a conciencia la demanda para solicitar la custodia del menor, o al menos así lo explica Beatriz Cortázar en ABC. Actualmente, es Alba quien tiene la custodia del niño, aunque por el reparto que tienen establecido de visitas podría interpretarse como una custodia compartida.

“Como madre soy intachable. No voy a dejar que nadie me ponga en duda. Estoy cansada de que siempre me esté amenazando con lo mismo. Confío en la ley y todo va a salir bien”, declaró la finalista de 'Supervivientes'. Durante su última aparición en 'Sábado Deluxe', la modelo reconoció que no se habla con Fonsi desde "bastante antes" de que ella se fuera a 'Supervivientes'.

#hangingout with lucas #ibiza #sunmer #bestmoment Una publicación compartida de FONSI NIETO (@fonsinieto10) el 17 de Jul de 2017 a la(s) 12:11 PDT

Admitió que, en todos estos años, su relación como padres ha tenido "picos". "Hay cosas que se me escapan. Creo que tiene influencias externas de Feliciano López y otras personas, como su hermana", explicó. "Yo es que a su hermana no la trago. Nunca nos hemos llevado bien, pero, a raíz de tener al niño, todo fue peor". Fonsi, por su parte, ha guardado silencio al respecto, aunque sigue adelante con sus planes, según explica la publicación. Este otoño va a luchar en los juzgados por la custodia exclusiva de su hijo en común con la madrileña porque "está convencido del paso que va a dar y será la Justicia la que dictamine con quien debe estar el niño. No hay fecha aún para ir al juzgado porque estas cosas se tienen que hacer muy bien. No es un proceso fácil ni agradable, pero no queda otra".