Detienen a 16 personas por el robo que Kim Kardashian sufrió en Paris

Ha sido uno de los robos que han quedado grabados en la memoria, no solo por la víctima del suceso, Kim Kardashian, sino por el botín recaudado: nada más y nada menos que nueve millones de euros (la mayoría en joyas). Ha sido el mayor robo de joyas a un particular desde hace 20 años.

Un suceso que ocurrió el pasado mes de octubre en París, donde un grupo de enmascarados atacó a la estrella mediática en su residencia francesa a punta de pistola. Ahora un total de 16 personas han sido arrestadas (y otras tantas detenidas) para ser interrogadas por el acto delictivo. Al parecer, los ladrones han podido ser capturados tras varias semanas de investigación gracias a las huellas de ADN que dejaron. "Una de esas huellas estaba relacionada con un individuo conocido por la Policía por otros robos y delitos y considerado como un delincuente de alto nivel", según ha declarado una fuente policial.

Según ha publicó la web TMZ, Kim se encontraba durmiendo en la cama cuando se despertó al oír a los ladrones subiendo por las escaleras del apartamento de dos plantas en el distrito 8 de la capital francesa. No le dio tiempo a llamar a nadie. Los atracadores entraron, le arrebataron el móvil, la sacaron de la cama, la ataron con bridas y la metieron en la lujosa bañera de mármol que preside uno de los baños del apartamento. El robo no duró más de seis minutos.

Creía que iban a violarla

La estrella del reality 'Las Kardashian' contó a la Policía que no entendía muy bien qué decían los atracadores que hablaron todo el tiempo en francés. Sin embargo, sí pudo entender que hablaban de un anillo. Probablemente el anillo de Lorraine Schwartz, compuesto por una esmeralda de 20 quilates, que le regaló su marido Kanye West y que está valorado en 4 millones de euros.

Los hombres robaron además una caja de joyas por valor de 6 millones de euros, antes de escapar a pie y en varias bicicletas que se alquilan en cualquier punto de la ciudad. "Temí ser violada. Me iban a disparar por la espalda", relató Kardashian a sus hermanas en el adelanto de la nueva temporada de su 'show'. "No había forma de escapar. Me pone tan triste pensar en eso", apostilla.