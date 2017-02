La UPC School apuesta por la especialización de los nuevos perfiles TIC

Experto en diseño y gestión de la ciberseguridad

El máster en Cybersecurity Management de la UPC School es uno de los primeros programas en Cataluña en el ámbito de la ciberseguridad. La demanda de expertos en el diseño y gestión de seguridad está en pleno crecimiento y el sector prevé la creación de 825.000 puestos de trabajo cualificados durante la próxima década, según el informe de INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad).

El gestor del Big Data o analista de datos

El crecimiento exponencial del Big Data y sus múltiples aplicaciones en el terreno de los negocios hacen que el perfil de experto en Big Data o data scientist sea una de las profesiones con más futuro en el sector tecnológico. Es por eso que la UPC School presenta el máster en Big Data Management, Technologies and Analytics, que especializa en la captura, análisis e interpretación de volúmenes de datos de valor para la empresa (especialmente de su entorno competitivo) y las transforma en información de valor para la toma de decisiones.

Gestor de proyectos TI

El desarrollo de proyectos TIC con mayor eficiencia, capacidad de innovación y “time-to-market” es una de las metas de cualquier organización. Para este reto de gestionar de forma eficiente el creciente volumen de proyectos informáticos en una empresa y su valor en la empresa, la UPC School presenta el máster en IT Project & Service Management. De menor duración, también presenta el curso en Gestión y Dirección de Proyectos, sobre técnicas y metodologías prácticas del ciclo de vida de un proyecto informático.

Actualmente, en la gestión TIC, las herramientas ágiles son cada vez más decisivas, y es que el 87% de las empresas que han usado Agile, afirman que ha mejorado el beneficio de sus proyectos. La UPC School presenta el curso en Agile IT Management: Scrum, DevOps, Lean IT, que ofrece una visión completa y práctica de las diversas opciones de aplicación de metodologías ágiles en el desarrollo de software, la gestión de la infraestructura y los servicios TIC para usuarios.

Ingeniero del software

SOGETI y la UPC School impulsan desde el pasado curso académico el primer posgrado sobre Testing y Calidad de Software de España. La formación de posgrado en Software Quality Assurance forma profesionales capaces de capaces de diseñar, implementar y gestionar proyectos de software, considerando los nuevos enfoques ágiles y DevOps.

Especialista en Soluciones IoT (Internet of Things)

La adopción de nuevas soluciones IoT (Internet of Things) o Internet de las Cosas revolucionará la forma de interactuar con el mundo y posibilitará nuevas oportunidades de negocio y la creación de nuevas empresas. Permitirá a las compañías reducir costes operacionales, aumentar la productividad y desarrollar nuevas ofertas de productos. En los próximos años se prevé un aumento en la demanda de profesionales capaces de gestionar proyectos integrales de IoT en las áreas de smart cities, smart home, smart energy, smart health, industry 4.0 o connected vehicle…De forma pionera, la UPC School ofrecerá a partir de octubre de 2017 un máster en Internet of Things (IoT).

Programador y animador de videojuegos

Desde la UPC School se impulsa desde hace 14 ediciones una pionera oferta formativa en Animación, Tecnología 3D y Videojuegos, compuesta por dos programas de máster: el máster en Diseño y Creación de Videojuegos, dirigido a programadores interesados en la creación de videojuegos de cualquier complejidad, género y plataforma; y el máster en Animación, Arte Digital y Videojuegos, dirigido a diseñadores, animadores y artistas técnicos. El sector del videojuego y la animación está entre las principales industrias nacionales de contenidos digitales.