24 horas conectados. ¿Por qué no podemos vivir sin Internet?

Nuestra necesidad de socializar y vivir rodeados se ha extendido a lo digital. Ahora es incluso más fácil mantener el contacto con la gente que nos rodea gracias al aumento de las velocidades de conexión. Fibra y móvil (4G) son, hoy por hoy, dos de los métodos más rápidos para acceder a Internet, ya sea en casa o fuera de ella.

Estamos conectados en cualquier situación y la variedad de conexiones que cada vez aumenta más, se adapta además a todos los perfiles de usuarios. El uso de Internet en casa pasa por la fibra o por el ADSL, dependiendo de las necesidades que se tengan en cada hogar y pudiendo también adaptarse a todos los bolsillos.

Para estar fuera, sin embargo, la mejor opción hoy por hoy es el 4G. Las tarifas de móvil y datos aumentan sus prestaciones y bajan sus precios, llegando a cada vez más gente para estar conectados en todo momento. Se crea esta necesidad con la accesibilidad a la tecnología pero también, aprovechamos al máximo esta ventaja para estar siempre al día.

No es de extrañar que el 4G y las conexiones para móviles sean las que más avanzan en el mercado de la telefonía y es que, los smartphones, son los dispositivos más usados para conectarse a la red. Podemos hacer de todo desde el teléfono móvil: chatear con nuestros amigos, visitar webs, leer el correo, publicar en las redes sociales, leer las noticias, jugar, hacer fotos, grabar vídeos, seguir al GPS, comprar… no hay nada que no se pueda ya hacer fuera de casa, digitalmente hablando.



Esto es el progreso y los usuarios son cada vez más asiduos a aferrarse a estas ventajas que ofrece la tecnología. Pero en casa también cambian los hábitos y las conexiones a Internet cada vez más rápidas son partícipes. Las líneas de fibra soportan cada vez más velocidad y esto hace proliferar cada vez más los servicios en streaming. Ver la televisión por Internet, películas o series es ya lo más habitual cuando se cena delante del sofá. Poner música de servicios online en vez de reproducir un CD o jugar a juegos directamente online en vez de forma local son acciones tan cotidianas como ir a comprar. Pero el pan también se puede ya comprar por Internet, porque gracias a aplicaciones que permiten hacer pedidos a domicilio no es necesario molestarse en salir.

La fibra y móvil suelen estar además unidos en paquetes que ofrecen todos los servicios bajo una única tarifa. Esto obliga a estar conectado siempre, dentro y fuera de casa, aunque no se quiera. Pero aunque haya detractores al respecto, estar conectado siempre supone ventajas respecto a la era en la que no existían las comodidades que ofrecen las conexiones en el hogar y en los dispositivos.

El sector de las telecomunicaciones es uno de los que más ha crecido y cambiado en la última década, dando pasos de gigante en cuanto a la mejora de la tecnología y las prestaciones en los servicios, ayudando a los usuarios a estar cada vez más conectados.