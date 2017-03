Montserrat destaca la "valentía" del PPC contra el "monstruo separatista"

La ministra de Sanidad y presidenta de la Mesa del XIV congreso del PP catalán, Dolors Montserrat, ha reivindicado esté sábado la "valentía" de su partido y el "no quedarse de brazos cruzados" para hacer frente al "monstruo separatista", que es "el mejor ejemplo de populismo en España".



El PP catalán celebra entre hoy y mañana su XIV Congreso, que ha arrancado con la constitución de la Mesa del congreso, con la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, como presidenta, y al exalcalde Manuel Reyes y la exdelegada del Gobierno en Cataluña Llanos de Luna como vicepresidentes.



En su intervención, Montserrat se ha emocionado y no ha podido evitar las lágrimas al "agradecer" el trabajo de Alicia Sánchez-Camacho y el hasta hoy secretario general del PPC, Jordi Cornet: "Cerramos la mejor etapa del PPC. Hemos conseguido obtener los mejores resultados de la historia y habéis sido el mejor tándem, Alicia y Jordi". "Hemos soportado calumnias, insultos e intimidaciones pero seguimos firmes con nuestro proyecto e ideario", ha dicho la ministra, que ha asegurado "no se podrá agradecer suficiente" el trabajo de Sánchez-Camacho, a quien le "han tildado de muchas cosas equivocadamente desde el nacionalismo".



Montserrat ha reivindicado el proyecto popular para "retornar Cataluña a los catalanes", ya que mientras "algunos se han querido apropiar de Cataluña y los catalanes" o "quitan dinero de todos para alimentar al monstruo de la propaganda nacionalista", el PP es quien "se ha preocupado de verdad por Cataluña".



Para la dirigente, "ser catalán significa sentirse catalán y no podemos permitir que nadie mande sobre nuestros sentimientos", por lo que ha defendido un "proyecto abierto a todas las personas, sin exclusiones, con el mismo discurso en toda España". "El PPC somos valientes. Creemos en una Cataluña en positivo, donde no se hable de independentistas, populistas o extremistas. Hay que hablar alto y claro y decir que el separatismo es el mejor ejemplo de populismo en España, un proyecto basado en la mentira, que juega con los sentimientos con el único objetivo de vulnerar el marco legal como sea", ha dicho.



La ministra ha recordado que "toda Europa lucha contra el populismo", por lo que ha hecho un llamamiento a "no quedarse de brazos cruzados ante el populismo separatista", que no ofrece "ni 'seny' ni trabajo bien hecho, solo deuda, incumplimiento del Estado de Derecho y la mayor presión fiscal de España". Pero ha criticado que "muchos han querido usurpar al PPC el espacio" del centroderecha en Cataluña, pero en realidad "eran unos antisistema y populistas", en alusión al PDeCAT, la antigua CDC.



Por ello, se ha dirigido a los catalanes que "no quieren elegir entre Cataluña y España" o que "han perdido la ilusión por la política y no les gusta la confrontación". "A esos catalanes les decimos que no están solos. Está el PP catalán", ha afirmado. "Debemos ser fuertes, valientes, optimistas, moderados y dialogantes en mitad de la tormenta que algunos impulsan para acabar con todo", ha sentenciado.