Aída Nízar sufre una rotura al caerse en Gran Hermano Vip

A ella le da igual estar dentro de la casa que fuera para seguir dando espectáculo y, sobre todo, generando polémica. Aída Nízar pudo experimentar este domingo, en el debate de Gran Hermano VIP, tanto la alegría como la tristeza, al menos aparentemente, por la relación que mantiene con sus compañeros.

Primero quedó sorprendida cuando, por sus dificultades para caminar por el plató del programa, estuvo a punto de sufrir un accidente grave y algunos de los presentes, otrora enemigos, hasta se interesaron por su estado de salud. Si la semana pasada ya había tropezado un par de veces en directo, ya que el plató del debate cuenta con varios escalones que comunican la parte central con el resto, en esta ocasión, sufrió una aparatosa caída que retrasó su entrada a plató al comienzo de la emisión del programa.

La presentadora Sandra Barneda tuvo que explicarlo minutos después de empezar el programa: "Aída ha tenido un accidente en publicidad. El plató tiene trampas, se podría haber hecho daño", al tiempo que precisaba que "afortunadamente sabe caer", porque tan solo sufrió la rotura de su tacón, que más tarde la propia Aída enseñó al volver a plató.

Para Aída, "lo que más me ha gustado es que todos se han preocupado de si me había pasado algo. Incluso Nagore", lo que hizo que la colaboradora destacara que "es la primera vez que caes bien, Aída".

Eso sí, poco duraría la paz con ella en el plató ya que la actitud de la presentadora ante sus irreverencias la puso siempre en tensión, y se demostró poco después cuando Sandra Barneda dio paso a Aless Gibaja para que el expulsado de este jueves respondiera ante los insultos de Alejandro Abad, que lo había llamado "mariquita".

El youtuber dijo no darle mucha importancia a esas palabras, ya que comprendía que el concursante no siente lo que dijo: "A lo mejor es el insulto fácil que se le pasa por la cabeza", y Aída explicó que si a ella la llamaban "heterosexual" no se sentiría ofendida. En ese momento, Sandra detuvo el debate ante la absurda reflexión de Nízar: "En el momento que se compara la heterosexualidad con la homosexualidad se acaba el debate".