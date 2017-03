La primavera ha venido, ¿qué programas ha traído?

Aunque después de las últimas nevadas por toda España parezca mentira, lo cierto es que la primavera ha llegado no ya solo a unos grandes almacenes sino a todo el país, y las televisiones intentan aprovechar el tirón del último trimestre de la temporada televisiva, la que comenzó en septiembre, con estrenos con los que no sólo granjearse audiencia sino también ingresos publicitarios antes del 'parón' veraniego.

Aunque los tres grandes grupos, Atresmedia, Mediaset y RTVE, han hecho coincidir algunos estrenos en vísperas del periplo primaveral, como La Voz Kids, el remodelado Deluxe, 'Allí abajo', Tu cara no me suena todavía o El Acabose de José Mota, por poner tres ejemplos representativos, lo cierto es que aún guardan estrenos notorios para las fechas inmediatas.

Sin duda uno de los más esperados será el de Supervivientes, para cuya inminente edición, que comenzará nada más finalice Gran Hermano VIP, ya se está barajando el reparto, con nombres que van desde Bigote Arrocet pasando por la mismísima Belén Esteban, aunque sólo fuera por unos días o semanas. Lo que ya se sabe es que Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez y Sandra Barneda serán de nuevo el trío que se encargue de las labores de presentación.

Otra de las grandes bazas que se guarda Telecinco para esta estación es All you need is love... o no, que no deja de ser una versión remozada del clásico Lo que necesitas es amor, pero con Risto Mejide, el que tachó de "payasada" la final del Got Talent, haciendo la labor de presentador que hizo en su día Isabel Gemio.

En materia de ficción la cadena, que lidera nuevamente este mes de marzo, comenzará a emitir 'Perdóname' nada más finalice 'Sé quién eres'. La serie está protagonizada por Paz Vega, que da vida a una religiosa que decide volver a su tierra natal en la zona del Estrecho para resolver los asuntos que quedaron pendientes en el pasado. Lo malo es que allí conocerá los problemas que afectan a su entorno, como el desempleo y la falta de recursos que han propiciado la aparición de la delincuencia y el tráfico de drogas, y se implicará para combatirlos, aunque la situación se hará aún más complicada cuando descubre que su sobrino (Jesús Castro) está comenzando a traficar y que Bruno (Stany Coppet), su gran amor de la adolescencia, es uno de los capos locales.

Antena 3 y TVE

Otras dos ficciones serán algunas de las bazas de Antena 3 para el periodo primaveral. Para el mismo está previsto el estreno de 'La casa de papel', protagonizada por Úrsula Corberó, Paco Tous y Alba Flores, entre otros, cuyo eje argumental gira en torno al atraco perfecto a un banco, aunque en este caso se tratará nada menos que de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

También se espera la llegada de la docuserie 'Lo que la verdad esconde: El caso Asunta', una producción de Bambú que recopilará datos, planteará preguntas y nuevas perspectivas sobre los acontecimientos, la investigación y el juicio a los padres de Asunta Basterra, la niña gallega asesinada en Santiago de Compostela.

Después de Top Chef se quiere contar también con El árbol de tu vida, el nuevo formato de entrevistas de Toñi Moreno, al más puro estilo de Mi casa es la tuya de Bertín Osborne, en el que intentará sacarles recuerdos de su vida a los famosos.

Otra de las grandes bazas de la privada será Ninja Warrior, concurso conducido por Arturo Valls y Pilar Rubio, a quienes acompañará en esa labor Manolo Lama, que se ocupará de los comentarios técnicos. Juntos buscarán los atletas más completos. Se trata de un espacio producido por Globomedia de máxima exigencia física y mental donde los concursantes serán deportistas con una forma física de máximo nivel que se someterán a pruebas de gran dificultad y extrema dureza, destreza, fuerza, coordinación y velocidad.

En la pública, y después de un mes en el que se han sucedido estrenos como Jugando con las estrellas, El árbol de los deseos o El Acabose, la gran apuesta primaveral será la quinta edición de MasterChef, que volverá a tener a Eva González como presentadora y a Samanta Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez como jurados.

También se espera para las próximas semanas Fantastic Dúo, que supondrá el regreso de Nuria Roca al medio, después de estar cuatro años alejada del mismo. En este espacio los fans podrán cantar con sus artistas favoritos gracias a una sencilla aplicación para el teléfono móvil. Los anónimos más destacados compartirán escenario con sus ídolos interpretando las canciones que más nos marcaron.

En ficción, 'El Ministerio del Tiempo' podría llegar en mayo, como adelanto su creador Javier Olivares, y quizás un poco antes 'Servir y proteger', la nueva ficción diaria para las tardes de La 1, que está centrada en una comisaría de barrio del sur de Madrid y que tendrá como principal protagonista a Juan José Ballesta, criado precisamente en uno de ellos como Parla.

Cuatro y La Sexta

Hasta Londres se fue Dabiz Muñoz para rodar El Xef, otra de las apuestas que se adelantó por pocos días a la primavera, lo mismo que han hecho, aunque por todo el mundo, los protagonistas de En el punto de mira. En Cuatro habrá que estar atentos al estreno de Supermax, la ambiciosa coproducción internacional en la que participa Mediaset con la brasileña Globo, en la que es la primera serie de TV rodada en español por ésta. Se trata de una historia trepidante que combina acción, aventura, supervivencia y misterio en el entorno de un reality que transcurre en una cárcel de máxima seguridad abandonada. Santiago Segura será el presentador del mismo, y Cecilia Roth y Rubén Cortada algunos de los participantes.

Las nuevas temporadas de Planeta Calleja y Hermano Mayor también podrían llegar en esta estación, así como el docushow Life on duty, sobre servicios de emergencias, el programa A cara de perro, de denuncia de maltrato animal, y Espíritu salvaje, espacio en el que una familia recorre el mundo en busca de singulares especies animales, espectaculares territorios y poblaciones autóctonas.

La Sexta puede convertir a Pedro García Aguado en su gran estrella primaveral, puesto que promociona ya La Isla, el reality de supervivencia extrema en el que él pondrá voz a la lucha de 14 hombres por sobrevivir en condiciones nunca vistas antes en televisión, y además será el conductor de Cazadores de trolls, con el que intentará cazar a todos los acosadores que hay en internet.

La cadena confirmaba esta misma semana la producción de Malas compañías, formato de dos entregas emitidas en semanas consecutivas y que significará el primer programa propio de Cristina Pardo, de la mano de Producciones del Barrio, la productora de Salvados propiedad de Jordi Évole y Ramón Lara