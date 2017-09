El independentismo prepara una Huelga General junto a Colau

Una Huelga General sin sindicatos. En una reunión celebrada sin los sindicatos mayoritarios, se convoca una Hulga General para el día siguiente del referéndum ilegal convocado por Puigdemont.

ANC y Omnium, las organizaciones en las que se ampara Puigdemont y que han hecho desaparecer al PDeCat; ERC, los Comunes de Colau y la CUP, con la presencia de dos intersindicales desconocidas y la escasamente representativa CGT han acordado esta mañana preparar una huelga general para la semana siguiente al referéndum. Al parecer la CGT ya ha presentado los preavisos necesarios.

El objetivo, en primer lugar, es mantener la tensión con Madrid. En algunos ámbitos no se descarta que Puigdemont, definitivamente operando al margen del PDeCat y apoyándose en la CUP y las organizaciones sociales del independentismo, pudiera declarar la independencia de forma unilateral, y las huelga general fuera su cobertura.

Por cierto, la CGT no llama a participar en el referéndum; algunos participantes en la reunión no descartan que el sindicalismo minoritario y Los Comunes no intenten una operación sindical como la intentada contra la izquierda federalista: una movilización de este tipo podría afectar a los sindicatos.

Una respuesta de Izquierda

No les será fácil. Ayer, la izquierda política y sindical llenó las “Cotxeras de Sants” en un acto que presentaba un manifiesto contra el 1-O en el que se lee: "España es una democracia aunque le pese a más de uno".

En el acto, un millar de sindicalistas, antiguos miembros del PSUC, socialistas y federalistas de izquierda llenaron un acto de oposición al referéndum. Entre ellos, el exsecretario de las Comisiones Obreras de Cataluña, José Luis López Bulla, que lo presentó: "Venimos a alzar la voz contra la independencia y el 1-O". López Bulla leyó un mensaje de apoyo de Antonio Gutiérrez y Nicolás Sartorius, entre otros: "Nos oponemos a que nos separen. Nos unen demasiadas luchas".

El PSC, el otro enemigo

El otro exponente del federalismo. el PSC, está siendo objeto de ataques desde que se convocara el referéndum. Además del hostigamiento y ayuntamientos a los alcaldes, una decena de sus locales han sido atacados.

Pintadas en las que los llaman “fascistas” o “traidores”, tachones de sus siglas, accesos empapelados de carteles independentistas cristaleras rotas. Este es el balance de los ataques que han recibido en los últimos dos días una decena de sedes del PSC. A ellos se suman los Ayuntamientos de Esplugues de Llobregat, Palau Solità i Plegamans y el de l’Hospitalet de l’Infant.