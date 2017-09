SHIELD TV añade a su colección cuatro juegos de 2K Games

La consola streamer de NVIDIA suma a su catálogo: Borderlands 2: GOTY Edition, Spec Ops: The Line, BioShock Remastered y BioShock 2 Remastered/COMUNICAE/

La consola streamer de NVIDIA suma a su catálogo: Borderlands 2: GOTY Edition, Spec Ops: The Line, BioShock Remastered y BioShock 2 Remastered

NVIDIA anuncia la incorporación de cuatro títulos de 2K Games a la oferta de videojuegos disponible en su servicio de subscripción GeForce NOW. A partir de ahora, los usuarios de SHIELD TV tienen a su disposición los juegos: Spec Ops: The Line, Borderlands 2: Game of the Year Edition, BioShock Remastered y BioShock 2 Remastered.

Spec Ops: The Line es un videojuego de disparos en tercera persona desarrollado por Yager Development, inspirado en la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. En este shooter, donde priman las tácticas de equipo, el jugador controlará al Capitán Martin Walker, acompañado por un equipo Delta Force, en una misión especial para rescatar a John Konrad, un coronel de la armada estadounidense desaparecido en Dubái. El juego está disponible sin coste adicional en el catálogo ofrecido por GeForce NOW.

Borderlands 2: Game of the Year Edition es la versión definitiva del aclamado título desarrollado por Gearbox Software. Este juego de disparos en primera persona tiene elementos de rol y es la secuela del videojuego de 2009, Borderlands. La trama se sitúa 5 años después del título original, y los jugadores deberán viajar en busca de “La Cámara”, acabar con el antagonista principal, Jack “el guapo”, y traer de vuelta la paz a Pandora.

BioShock Remastered y BioShock 2 Remastered son las ediciones remasterizadas de la reconocida franquicia de disparos en primera persona desarrollada por 2K Marin. Los dos títulos, que incluyen una clave digital de Steam para la descarga en PC, proporcionan a los jugadores una mezcla de combates explosivos y una narrativa convincente y galardonada. BioSock Remastered está disponible en el catálogo de juegos ofrecidos sin coste adicional en GeForce NOW.

GeForce NOW es el servicio de subscripción de NVIDIA que permite jugar a títulos de PC en la consola y streamer SHIELD TV. Los videojuegos son procesados en la nube por ordenadores equipados con la última tecnología y retransmitidos al televisor de los usuarios, proporcionando una experiencia visual a la altura de los mejores PCs.

