Santa Cruz de la Sierra no es solo para los bolivianos.

Hay un lugar de Bolivia que está destacando sobre el resto del país, una ciudad que se ha puesto en el centro de las miradas del mundo entero al ser sede de eventos internacionales, como la Cumbre Iberoamericana y la Cumbre del G77. Es un lugar elegido por ser el principal centro comercial, financiero e industrial de Bolivia, que alberga a la mayoría de las empresas, tanto nacionales como internacionales.

No es de extrañar, por tanto, que la población boliviana con inquietudes quiera venir a vivir a esta ciudad. Su economía y, en consecuencia, la disponibilidad de empleo es mayor que en cualquier otra ciudad o región del país, distribuyéndose la oferta laboral mayormente entre los rubros gastronómicos, textiles, de espectáculos, bancarios, agroindustriales, turísticos, automovilísticos y un largo etc. No en vano, esta ciudad representa el índice de desarrollo humano más alto del país.

La oferta laboral se amplía para los jóvenes que encuentran, entre las opciones de empleo, una amplia y variada colección de franquicias, tanto nacionales como internacionales, donde comenzar a desarrollarse como trabajadores. Santa cruz de la Sierra está considerada como la capital de las franquicias y aquí se pueden encontrar desde las más importantes del mundo de la gastronomía y servicios hosteleros hasta las de moda y calzado deportivo. La lista incluye Hard Rock Cafe, Starbucks, Kentucky Fried Chicken, Juan Valdez, Cinemark, Sbarro, Subway, Burger King, T.G.I. Friday's, Cinnabon, Papa John's, Johnny Rockets, Hooters, Nautica, Levis, Nike, etc.

Esta llamada a la juventud implica un interés por las viviendas de alquiler, las preferidas por este grupo de edad, que aprovechan para compartir vivienda y gastos con otros en la misma situación. No solo los propios bolivianos vienen buscando esta gran oportunidad de labrarse un futuro al vivir en Santa Cruz de la Sierra, cada vez un mayor número de personas residentes en La Paz, Cochabamaba, Sucre o Villa Real de Potosí muestran su interés en encontrar Alquileres Bolivia en la zona de esta ciudad, capital del Departamento de Santa Cruz.

Por lo tanto, pese a su tradición rural, Santa Cruz es hoy día una ciudad cosmopolita, mezcla de la colonia española, con rasgos de origen Guaraní y el legado de otras migraciones europeas, como yugoslavos, alemanes, italianos o portugueses, asiáticos, sobre todo de origen chino y japonés, e incluso de origen árabe, la mayor parte del Líbano y de Palestina.

El interés turístico, otro buen motivo para buscar un alquiler en Santa Cruz de la Sierra

Otra de las particulares que tiene esta ciudad es su situación geográfica, situada en el corazón de este maravilloso país, es ideal como centro de operaciones para todo aquel que quiera pasar una temporada, absorbiendo una cultura ancestral y disfrutando de los fabulosos rincones que Bolivia ofrece al turista curioso y amante de lo natural.

Cuando tengas la vivienda ideal, ya puedes comenzar las visitas obligadas en esta ciudad, como son, sin lugar a dudas, la Catedral Metropolitana, la Avenida Monseñor Riverom, la Plaza Metropolitana, el jardín botánico, el parque El Arenal y, por último, empápate de la hospitalidad de los cureños en el parque urbano del centro de la ciudad.

Cuando hayas saboreado la cultura y la idiosincrasia bolivianas desde su capital, ya puedes plantearte hacer el recorrido por todo su territorio. Vas poder comprobar que viajar por Bolivia significa conocer la esencia más íntima y genuina de Sudamérica.

Debes visitar a sus más ancestrales habitantes en los yacimientos arqueológicos de la era pre-inca en Tiwanaku. En este lugar conocerás la historia de las primeras civilizaciones americanas y después puedes seguir descubriendo comunidades, como la Chipaya, que mantienen su cultura y modos de vida tradicionales.

Por supuesto, no te puedes perder el lago Tticaca, el lago más alto del mundo, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar y con una superficie de 12.000 metros cuadrados. Es imprescindible hacerle una visita y pernoctar en alguna de sus islas. Si te gusta vivir la naturaleza salvaje, puedes continuar con las visitas a la Launa Colorada y a la Laguna Verde. Y para finalizar, prepara una excursión a los parque nacionales de Madidi y Noel Kempff Mercado, considerados de los mejores en cuanto a diversidad paisajística y a fauna de todo el mundo.

Estos son algunos ejemplos de lo que puedes ver en Bolivia, pero hay muchos más, tantos como para escribir varios artículos como este. En definitiva, Bolivia es un país que te enamorará y no dejará de sorprenderte, un sitio único en el mundo que hay que visitar, pero sobre todo, hay que vivir.