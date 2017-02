"Los dos tipos más vagos de este país son Carlos Herrera y Luis Herrero"

El Día Mundial de la Radio pudo acabar este martes en tragedia en la Cadena COPE de no ser por el buen talente de Carlos Herrera, que se tomó poco menos que a chufla las acusaciones de José María García, el otrora rey de la medianoche con sus programas deportivos, que, como el que no quiere la cosa, le tildó reiteradas veces de 'vago'.

José María García aceptó la invitación de Carlos Herrera para visitar en un día tan celebrado los estudios de su antigua casa, la Cadena COPE, donde su anfitrión le reunió además con Iñaki Gabilondo y Luis del Olmo, otras dos 'viejas glorias' radiofónicas.

La invitación no quitó para que dijera que "los dos tipos más vagos que hay en este país son Carlos Herrera y Luis Herrero, pero son dos genios y que les quiten lo bailao", y que para incluso dudar de la profesionalidad de su anfitrión, "tenía dudas de que estuvieras en Madrid, eras capaz de haber hecho este programa desde Sevilla", el lugar desde donde suele entrar en antena el locutor. Al comprobar que éste sí estaba en persona en esos estudios madrileños, le dijo que "con los años te está entrando la sensatez. Carlos, Carlitos, Carletes".

Garcíoa también lamentó también que hoy en día "todo es una tertulia, y por lo menos, los tertulianos que sepan de lo que hablas", así como que "hoy se difunde una radio muy similar a la que hacían Gabilondo y García, aunque no se hace la radio espectáculo que había antes".

El periodista recordó que "yo reinaba feliz y solitario a través de RNE, no sé si tenia 8 o 9 millones de oyentes. Entonces, no tenía competencia en la SER, ellos hacían programas para amas de casa. Y cuando apareció este 'cabrón' (Gabilondo), empezó a fastidiarme los sueños y a robarme oyentes. Después nos los repartimos, aparecieron otras emisoras y ahí nos quedamos".

Para él, "el periodismo en general y la radio en particular, ha pasado al no permitas que la realidad te estropee una noticia" y "la radio por la noche no se parece en nada" a su programa, "sólo el esquema, porque en mi programa había investigación, denuncia y credibilidad, algo que ha desaparecido en el periodismo deportivo de hoy".

Lo peor para él es que "la situación para los comunicadores es terrible. Un porcentaje elevado de medios de comunicación están en quiebra técnica y los periodistas están en una situación complicada".



Sobre la situación en general del país, García indicó que "hay que mentalizarse de que los políticos son nuestros empleados", pero subrayó que "el político miente sistemáticamente, tenemos políticos de tercera división".

Mientras, Iñaki Gabilondo recordaba que cuando comenzó 'Hoy por hoy' su reto era "competir con Luis del Olmo, encargo que tenía era salir a disputarle la batalla de la mañana'', y lamentaba que "el mayor enemigo de la libertad de expresión es el paro", y Luis del Omo hablaba sobre la radio del futuro, asegurando que "dentro de 20 o 30 años se harán programas de tertulia, humor y viajes".