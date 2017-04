Telecinco ficha en Antena 3 a la sustituta de María Teresa Campos

Apenas dos semanas después de haber puesto en marcha en la competencia, en Antena 3, El árbol de tu vida, Toñi Moreno va a hacer las maletas y a trasladarse de la cadena de San Sebastián de los Reyes a la de Fuencarral, para convertirse en la sustituta de María Teresa Campos en las tardes de Telecinco.

Y es que Mediaset no quiere demorar mucho la llegada de su nueva presentadora y quiere empezar a contar ya con ella de inmediato, por lo que podría comenzar nada más concluya la última entrega del formato que actualmente conduce en la competencia, y del que quedan aún por emitirse tres entregas más de las cinco que se habían grabado.

La idea del grupo es la de que se ponga al frente de un magazine de tarde que cubriría el hueco dejado por Qué tiempo tan feliz los fines de semana. El programa que presentaba María Teresa Campos se despidió de su audiencia el pasado sábado, tras casi 8 años en antena.

Lo cierto es que Toñi Moreno ha durado muy poco en Atresmedia, a donde llegó a finales del pasado mes de marzo para presentar El árbol de tu vida, cuya audiencia ha variado notablemente en sus dos primeras entregas, habida cuenta de que mientras que la primera, la que tuvo como protagonista a Antonio Banderas, consiguió un 14,5% de cuota de pantalla y una audiencia media de 2.171.000 espectadores, la segunda, con el cantante Alejandro Sanz de invitado, bajó a un 12%, con 1.777.000 televidentes.

La presentadora parecía estar encantada con este espacio de entrevistas, producido por Happy Ending TV, y en el día de su presentación afirmó que "espero simplemente que consigamos gustar a la gente, ya que al final la audiencia es sabia; no hay otra excusa. Si le gusta, el espectador lo verá y, si no, no".