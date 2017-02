Tania Llasera amenaza con ponerse "muy gordita"

Con la que se armó cuando engordó unos kilitos, por mucho que ella se viera muy bien, ahora Tania Llasera ha dado otro titular que podría ser muy mal entendido, "me voy a poner muy gordita", de no ser porque todo se debe a que vuelve a estar de nuevo embarazada.

La presentadora de Mediaset ha querido confirmarlo ella misma, pese a que hace ya unos meses algunos medios anunciaban a bombo y platillo algo que, según ella mismo ha revelado en su blog de MTMAD, la plataforma digital del grupo, "ni mi familia lo sabía por entonces". Tania recuerda que "en ese momento se hablaba de que estaba de cuatro meses, cuando en realidad estaba de muy pocas semanas", y asegura que "aluciné con esas noticias".

Ahora adelanta que "voy a dejar que mis curvas hablen", y confiesa que "ahora sí puedo decir que estamos embarazados y que mi pareja y yo no podemos estar más contentos de que Pepe Bowie tenga pronto un hermano o hermanita".

Lo peor para ella es que "no puedo dejar de dormir, hasta el punto de que estoy casi todo el día en pijama, y se me había olvidado lo mal que te encuentras". Por el contrario, también dice que hay algunas ventajas, como "la piel que se me pone, porque parece que voy maquillada y no lo voy, y que casi no necesito gafas y tengo el ojo muy dilatado, pese a no usar gotas".

Tania Llasera asegura que si ha retrasado la confirmación es porque "queramos cerciorarnos, y ahora esto suficientemente tranquila para decir que tengo una curva de la felicidad y que me voy a poner muy gordita". Es de esperar que, por una causa así, ahora no la pongan a parir cuando empiece a coger unos kilos de más.