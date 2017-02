Samantha Vallejo se pone el mandil fuera de cámaras

Florette ha organizado su tercer encuentro “colegios saludables”, un evento de índole social que tiene como misión “ayudar a las personas a alimentarse mejor”. El encuentro ha tenido lugar este jueves en el colegio público Reina Victoria de Madrid en el que han participado 50 escolares de 3º de Primaria y ha contado con una invitada de excepción, la chef y jurado del programa de televisión “Master Chef”, Samantha Vallejo-Nágera.

El evento se engloba dentro del plan “Compromiso Florette” y trata de fomentar hábitos de alimentación saludable entre los más pequeños. La jornada ha empezado con una clase lúdico educativa impartida por la Directora de Calidad y Responsabilidad Social de Florett, Clara Munilla. La directiva ha explicado a los niños y niñas allí presentes el origen y procedencia de los vegetables frescos, las técnicas de cultivo y recolección y el seguimiento de una dieta equilibrada.

Posterior a esta clase, en la que los escolares se han mostrado muy participativos, ha llegado el turno de un taller- concurso práctico sobre ensaladas realizado por la invitada estrella Samantha Vallejo. Como si un programa de “Master chef junior” se tratase, Samantha daba directrices a los más pequeños de como preparar una ensalada que destacara por sus productos además de por su presentación, a lo que ellos entusiasmados contestaban con un “¡Sí, chef!”. Todos uniformados de mandil y gorro blanco, fueron elaborando sus “obras maestras” y presentando sus platos a la presentadora de televisión.

El sobrepeso infantil es “cuestión de cultura”

Florette ha llevado a cabo este encuentro para crear conciencia sobre alimentación saludable, cabe recordar que uno de cada tres niños en España tiene exceso de peso, la cifra más alta de toda Europa y todos los estudios coinciden en que la obesidad infantil se asocia a la pobreza, el bajo nivel de renta y el bajo nivel de estudios. Al respecto Vallejo considera comer verduras es “barato dentro de lo que cabe” y que el principal problema de alimentación es “cuestión de cultura”.

Vallejo advierte del sedentarismo infantil, explica que hoy en día los niños emplean más tiempo en los ipads que en salir a hacer actividades con sus amigos. Ella se muestra totalmente en contra de esos hábitos poco saludables, “Estoy en contra de ese estilo de vida, mis hijos montan en bicicleta, hacen excursiones a la montaña y creo que es lo que se ha perdido”. Además, resalta que “gastar el dinero en alimentación es lo más importante, se puede consumir todo tipo de comida pero la fruta y la verdura tiene que estar presente en la alimentación de todos los niños”.

Además de chef Samantha es madre de familiar y avisa que para llevar a cabo una alimentación saludable en casa hay que hacer una compra una vez a la semana “muy inteligente” en la que no falte nunca frutas ni verduras, de este modo que no llegue el día en el que no haya nada en la despensa y se acuda al congelador para comer una pizza. Aconseja, para los que son de Madrid, hacer la compra de estos productos los martes que es cuando llegan frescos a los supermercados. “La comida y la alimentación saludable está muy ligada a una organización buena de una despensa y de una nevera de una casa” subraya.