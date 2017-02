Pilar Rubio le recomienda el corsé a Manuela Carmena

Pilar Rubio ha sido una de las sensaciones de la Fashion Week Madrid, compartiendo protagonismo sobre la pasarela, entre otras 'celebritis', con Carla Pereyra, la novia de Diego Pablo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, al que se le caía la baba viendo a su chica desfilar.

En el caso de la colaboradora de El Hormiguero de Antena 3 no fue precisamente porque compareciera por allí su chico, Sergio Ramos, sino por ser una de las modelos de esta pasarela de la moda e incluso por la animada charla que mantuvo con la mismísima Manuela Carmena.

A la alcaldesa de Madrid, y por aquello de que ella misma acababa de desfilar con diversos diseños de corsés, Pilar Rubio le preguntó sobre la citada prenda, "¿usted es de ponerse corsés?", cuestión a la que la política le respondía que "no...bueno, ahora que me acuerdo tenía uno precioso de fiesta con botones".

Como entendida en la materia, la presentadora y actriz le puntualizó que "eso no es un corsé. Si tiene botones, no vale. Hay que tirar del", al tiempo que se giraba para mostrarle el que ella llevaba puesto e insistía en su deseo, "pues hay que probarlo", ante las risas de una alcaldesa que terminaba dándole la razón, "¿por qué no? Claro que sí".

Habrá que ver con qué nos sorprende ahora no ya Manuela Carmena sino la propia Pilar Rubio para seguir conservando fuera del plató de El Hormiguero el protagonismo que tiene últimamente, después de que recientemente defendiera a Georgina Romero, la supuesta nueva novia de Cristiano Ronaldo, de otras novias y mujeres de futbolistas del club blando, en el palco del Bernabéu, que habían criticado su trasero y a las que las dijo que "lo que yo sé es que es una enferma del yoga y trabaja mucho su cuerpo".