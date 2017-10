Marta Sánchez confiesa que se ha operado el pecho

Por mucho que lleve algún tiempo alejada de la televisión, sobre todo después de su paso por el A mi manera de La Sexta, Marta Sánchez no sólo sigue teniendo su público sino que son muchos los que quieren saber de sus 'andanzas'. Por ese motivo, y aprovechando su apoyo a la Asociación Española contra el cáncer, ha comparecido ante los medios para confesar algunos secretos que guardaba ocultos.

En esa charla con la prensa no ha tenido problema en precisar el por qué de que su espectacular figura siga sobreviviendo al paso del tiempo, " ¿que a qué se debe? Pues muy sencillo, operándome, simplemente, la realidad es la realidad", y puntualizó que "cuando tuve a Paula se me cayó un poco el pecho y decidí operármelo, pero también hago muchísimo deporte y recurro a cremas a punta pala. Hoy me he pasado la mañana en un centro de estética dale que te pego".

La cantante se mostró como una enamorada de la cirugía estética y lamentó que se critique a las que recurren a la misma, "me parece absurdo esa tendencia de quitarle mérito a la gente que está bien porque se opera. Joder, ¿acaso no tiene mérito meterte en un quirófano?. Para mí tiene muchísimo mérito (...) ¿Acaso tiene más mérito ir con los pellejos colgando e ir diciendo que los llevan así a mucha honra por que envejecen con orgullo? Es una opción que respeto y hay muchas mujeres que optan por eso, pero a mí no me da la gana".

Marta Sánchez ha revelado todo esto al mostrar, un año más, su lado más solidario en la campaña contra el cáncer de mama que organiza la firma Ausonia y la Asociación Española contra el Cáncer. Lo que no ha mostrado esta vez es su cuerpo desnudo, como hizo el año pasado para la misma causa. Acompañada por Edurne y Terelu Campos, la artista recordó a su hermana melliza, que falleció de cáncer a los 35 años, y a su tía Cana, hermana de su madre, que murió el pasado sábado por la esta enfermedad: "He tenido un aterrizaje muy triste".

Por ese motivo, a su regreso de Miami ha asegurado que ya es momento de ir al médico para revisar un tumor benigno que fue operado en 2013: "Me he escondido tres años y ahora toca mirarlo. Tengo miedo que me digan algo que no me gusta, pero no lo puedo dejar pasar por alto. Me muero si me dicen algo feo. Mi hermana era una mujer muy fuerte muy dura y muy sacrificada, yo no creo que tuviera la fortaleza y la dignidad que tuvo ella".