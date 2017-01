Losantos tilda a Madina como "la víctima de ETA más cobarde y jeta"

Un 'tuit', como suele ser habitual en los últimos tiempos, le ha servido a Federico Jiménez Losantos para atacar duramente a Eduardo Madina, el diputado socialista que había 'osado', según él, solidarizarse con el cantante César Strawberry, de Def Con Dos, tras imponerle el Tribunal Supremo un año de cárcel por sus tuits injuriosos hacia las víctimas de ETA, siendo el político además una de ellas.

En su editorial de este viernes del programa Es la Mañana, el locutor comenzaba indicando que "ahora vamos con el síndrome de Estocolmo de Eduardo Madina que yo ya no sé si representa a la actualidad de Batasuna, a la PSOE o a qué. Lo que sí sé es que es repugnante", para recordar a continuación que "unos tíos que aprovechan el ser rockeros para hacer apología del terrorismo y humillar a la víctimas es que es repugnante, pero que un tío que aspira a ser algo en un Partido Socialista donde ha habido bastantes asesinados por la ETA, apoyando a un cantante, que dice que se llama Strawberry, y se solidariza con él. Es que está de moda".

Según él, "cualquier matón se sube a un escenario y un político de estos de todo a cien se solidariza con él para hacerse el selfie", por lo que subrayó que "yo voy a explicar el límite del cerebro y de la compasión de Eduardo Madina. Eduardo Madina puede tiene miedo toda la vida porque le pusieron una bomba en un pie y yo entiendo que la gente tenga miedo. Ahora, lo que no puede hacer es, si tiene un cargo público, escribir esta basura. Porque basura es lo que escribió en Twitter Eduardo Madina".

Losantos le aclaró que "vamos a ver, no era una ofensa personal a ti. Y si fuera a ti no sería a ti como tú, que no eres nadie y serás nunca nada. Tú eres un tío largo al que le volaron la pierna y gracia a eso cobró una millonada y estás en política, aunque no será por tu talento, ni por tu cerebro, ni por los libros que has escrito, sino porque sirves de coartada a aquellos que en el PSOE apoyan a ETA. Quieren echar al PP de la política y meter a la ETA".

La crítica más dura la guardaba pese a todo para el final, "pero tú no eres la única víctima del terrorismo. Hay 300 víctimas del terrorismo que ni siquiera han tenido derecho al juicio. Tú no tienes ningún derecho a hablar en nombre de las víctimas. Tú no te sientes ofendido porque tienes tanto miedo que no te atreves ni a ofenderte y si tienes miedo, deja los toros. Tú no eres la única víctima del terrorismo. Eres la víctima más cobarde y además te forraste. Tú eres un jeta".