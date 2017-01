La 'guardería maldita' de RTVE puede provocar que rueden cabezas

"Negras tormentas agitan los aires/ nubes oscuras nos impiden ver/ aunque nos espere el dolor y la muerte/ contra el enemigo nos llama el deber". Poco les ha faltado este lunes a los trabajadores de RTVE para ponerse a cantar 'A las barricadas' en pleno Prado del Rey. Una guardería, por la que precisamente ellos mismos venían luchando desde hace tiempo, ha podido desencadenar un altercado importante en el seno de la Corporación.

El motivo, que a la dirección del ente, a través de la dirección de Recursos Humanos que lidera Paloma Urgorri, no se le había ocurrido otra idea que decidir construir la ya famosa guardería en la zona de los locales que tienen asignados los sindicatos. Sus representantes se enteraron el pasado viernes a través de un 'correo perdido' de que este mismo lunes se iban a empezar a tomar las medidas para su construcción, y ellos mismos han impedido que esa toma de contacto de los obreros con el local no pudiera llevarse a cabo.

Como explica a este periódico Miguel Ángel Curieses, secretario general de UGT en RTVE, el sindicato mayoritario de la casa, "lo pretendían hacer, lo de tomar las medidas, sin tan siquiera llamarnos, y se lo hemos impedido porque si alguien pretende hacer obras en nuestra casa que al menos nos diga que las va hacer".

Según él, esta decisión de RRHH no tiene ni pies de cabeza porque "la suma de todos los locales destinados a fines sindicales que hay en RTVE, a razón de uno por sindicato, es una décima parte, por ejemplo, de los locales que tiene un sólo sindicato en una empresa privada como Telefónica", por lo que cree que la medida "es simplemente un sistemático desprecio a los representantes de los trabajadores".

Lo peor para él de todas estas decisiones que se vienen tomando en RTVE, que tilda de "nepotismo puro y duro", es que se están llevando a cabo "con la complicidad de todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados, sin excepción, porque les venimos diciendo desde hace mucho tiempo que en el mismo hay una Comisión Parlamentaria a la que pueden llamar al director general para que dé explicaciones y nadie hace caso".

Convenio con rango de ley

La guardería no es el único tema que tiene al borde de la huelga a RTVE, ya que desde los sindicatos no se descarta llevar a cabo esta propuesta a la próxima reunión del Comité Intercentros de este martes por lo que consideran un "flagrante incumplimiento" del Convenio por parte de la Dirección de Recursos Humanos.

No, no es el local para acoger a sus hijos lo que les preocupa más, sino el que se hayan enterado por otro correo, esta vez por intranet, que los 'saltos de nivel' a los que tienen derechos todos los trabajadores por su convenio laboral, por los que cada tres años deben recibir una subida salarial, no se van a dar este año.

Miguel Ángel Curieses recuerda que "durante la crisis ya estuvieron congelados dos años y un mes, y el año pasado fue retraído del 1% de la subida salarial, pero esta vez no va a haber ninguna subida cuando nos correspondía". Según él, "lo han hecho de forma unilateral, sin dar tan siquiera una explicación a los sindicatos, y parecen no enterarse de que el convenio tiene rango de ley, es de obligado cumplimiento, que no pueden ampararse siempre en lo que dice la Sepi".

Para UGT, "Paloma Urgorri desprecia permanente y sistemáticamente a los sindicatos de RTVE, y e papel que constitucionalmente tienen asignado, por lo que con estas actitudes desprecia al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la casa, por lo que su cese debe ser inminente".