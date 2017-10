Una extronista pierde a su hija por salir en TV

"Buscáis la fama, pero la fama cuesta". Como decía la profesora de baile de 'Fama', la popular serie de los 80, a Belén Roca podría costarle caro la popularidad que ha conseguido gracias a sus apariciones televisivas. Y no en lo que respecta a su bolsillo sino en algo que quizás le dolerá mucho más, como es su propia hija.

Y es que la extronista de Mujeres y hombres y viceversa y también ex 'gran hermana vip' parece que puede perderla por una demanda interpuesta por su expareja y padre de la criatura de ambos. De momento, la Justicia ha acabado por retirarle la custodia de la niña, según ella misma ha confesado, "los problemas con el padre de mi hija comenzaron cuando empecé a trabajar en televisión, en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'".

Belén ha señalado en la revista Lecturas que su ex no soportaba verla en el programa y "todo fue a peor" porque "quería volver conmigo, me lo rogaba y no quise. Así que decidió demandarme". Según comenta en esa publicación, su ex la amenazó con hacerle daño quitándole a la pequeña, "me odiaba porque no me tenía".

La que parece que tampoco quería que siguiera en televisión era su propia hija ya que afirma que cuando le contó que iba a participar en Gran Hermano VIP "lloraba y me decía que no quería que fuera a la tele y la abandonara", aunque cree que "alguien se lo habrá inculcado, porque dejé a mi hija con mis padres, no tirada debajo de un puente".

Llegados a este punto, Belén Roca asegura haberse sentido hasta una mala madre por el hecho de trabajar en la televisión, "no tengo ni un trabajo desafortunado, ni he pegado nunca a la niña, ni trasnocho. Llevo un año sin aparecer en la pequeña pantalla. La televisión me ha dado mucho, pero me he sentido culpable porque la justicia me ha hecho creer que por estar ahí he perdido a mi hija".

A pesar de lo que ha determinado la Justicia, "me acaban de dar la resolución del recurso que interpuse y me deniegan la custodia. Me han arrebatado la infancia de mi hija", adelanta que no está dispuesta a rendirse: "Voy a luchar. Estoy hablando con mi tercer abogado, pero tengo que esperar un tiempo para llegar hasta el Tribunal Supremo. La resolución no me ha gustado porque constan cosas que no he dicho".